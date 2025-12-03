Felipe Vizeu toma terminante decisión tras errar gol en el Cristal vs Alianza: "Tengo que cambiar"

Felipe Vizeu es uno de los jugadores que más apuntó la hinchada de Sporting Cristal por su gol errado ante Alianza Lima. El delantero brasileño estaba solo frente al arco, pero tropezó para lamento de los seguidores 'rimenses'. Ante esta situación, el futbolista salió a dar la cara para confesar su terminante medida.

En las imágenes difundidas por Ovación, se vio a un Felipe Vizeu predispuesto a charlar con la prensa para expresar su sentir ante este fallo que puede costar la eliminación en los Playoffs. El atacante confesó que no tuvo un buen control del balón, pero que las condiciones de la cancha lo complicaron a la hora de definir.

"No controlé bien. Estaba solo ahí. Un delantero tiene que estar frío, yo estaba. Pero pasó que la cancha estaba mal, pero eso no es disculpa. Estoy seguro de que podía hacer los goles, pero pasó que no convertí", manifestó Felipe Vizeu.

Siguiendo esa línea, Vizeu confiesa terminante decisión de cara al próximo partido ante Alianza Lima. Y es que se sintió mal luego de no convertir a favor de los celestes, pero que ahora trabajará en su afán de mejorar y concretar todas las ocasiones de gol que se realicen en Matute. Por si fuera poco, indicó que el campo del Estadio Alejandro Villanueva estará mejor que el Nacional, por lo que anhela no fallar ante los blanquiazules.

"Ahora tengo que cambiar la testa, pensar en el próximo partido. Eso pasa con jugadores en mi posición. Soy delantero, estoy cerca del arco y eso pasa. Estoy tranquilo, estoy seguro… claro que estuve muy mal, los jugadores se sienten mal porque no convirtió, pero ahora tenemos que seguir", indicó.

Así fue el gol errado por Felipe Vizeu

Felipe Vizeu tuvo en sus pies el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el primer tiempo, pero tropezó ante el lodo que se percibía en el área de los blanquiazules.

