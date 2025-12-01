Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por Liga 1: pronósticos, hora y dónde ver playoffs de Liga 1
Se viene el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima desde el Estadio Nacional, por la semifinal de los playoffs de la Liga 1. Repasa horario y canales para ver este cotejo por Liga 1.
Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 hora local, por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Este vibrante partido se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal de L1 MAX.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
El cuadro celeste terminó cuarto del Acumulado y en una temporada irregular, buscará el premio consuelo que es clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Paulo Autuori no tendrá bajas para este encuentro, incluso ya recuperó a Gustavo Cazonatti y Luis Iberico, quienes vieron acción en la última fecha del Clausura ante Atlético Grau en Piura.
Sporting Cristal no ha mostrado su mejor versión en esta campaña.
¿Cómo llega Alianza Lima?
Por su parte, en el cuadro blanquiazul se viven días complicados tras conocerse que Hernán Barcos no seguirá y esta decisión ha causado el rechazo de un importante sector de aficionados.
Néstor Gorosito ha decidido no convocar a Alessandro Burlamaqui, Ricardo Lagos, Piero Cari y Matías Succar; además Carlos Zambrano está suspendido, mientras que Jean Pierre Archimbaud está lesionado.
Paolo Guerrero será la carta de gol de Alianza Lima.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 20:00
- Bolivia y Venezuela: 21:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 22:00
- México: 19:00
- Estados Unidos: 20:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)
- España: 04:00 (del miércoles 3)
Sporting Cristal vs Alianza Lima: dónde ver
El partido será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, puedes verlo vía ONLINE a través de las plataformas L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping TV, previo pago por suscripción.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: pronósticos
Sporting Cristal es ligeramente favorito para imponerse a Alianza Lima en esta semifinal ida, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Sporting Cristal
|Empate
|Alianza Lima
|Te Apuesto
|2.55
|3.26
|2.84
|Betano
|2.35
|3.35
|2.95
|Inkabet
|2.22
|3.35
|3.05
|Apuesta Total
|2.36
|3.50
|2.90
|Olimpo
|2.85
|3.40
|2.70
Alianza Lima vs Sporting Cristal: últimos partidos
- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Clausura 2025
- Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima | Apertura 2025
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima | Clausura 2024
- Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal | Apertura 2024
- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Clausura 2023
Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones probables
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Yoshimar Yotún (Ian Wisdom), Martín Távara, Jesús Pretell; Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán o Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Alianza Lima vs Sporting Cristal: estadio
El duelo se disputará en el Estadio Nacional, conocido también como el 'Coloso de José Díaz' y que tiene capacidad para 43,086 espectadores.
