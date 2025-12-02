- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
¡Hasta el final! Hernán Barcos le da vida a Alianza Lima con golazo a Cristal - VIDEO
¡Emocionado! Hernán Barcos ingresó cuando Alianza Lima perdía y con un golazo a Sporting Cristal le dio vida en los playoffs de la Liga 1.
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la ida de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima, siendo Hernán Barcos autor del gol del empate para los blanquiazules apenas pocos minutos que ingresó en el segundo tiempo. Como era de esperarse, todos sus compañeros fueron a abrazarlo.
El ‘Pirata’ ingresó en la etapa complementaria en reemplazo de Paolo Guerrero, quien le dejó la cinta de capitán. De inmediato, comenzó a apoyar, tanto en el ataque y defensa, siendo en una de las jugadas de pelota parada donde pudo encontrar la igualdad con un potente remate.
Hernán Barcos apareció con gol en el Alianza Lima vs Sporting Cristal
Transcurría el minuto 81’ cuando el equipo de Néstor Gorosito tuvo un tiro de esquina a su favor. Con toda su experiencia, el delantero argentino logró tomar el esférico y le pegó de primera para vencer al guardameta celeste, Diego Enríquez.
Alineación de Alianza Lima
Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Alineación de Sporting Cristal
Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90