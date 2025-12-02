0

¡Hasta el final! Hernán Barcos le da vida a Alianza Lima con golazo a Cristal - VIDEO

¡Emocionado! Hernán Barcos ingresó cuando Alianza Lima perdía y con un golazo a Sporting Cristal le dio vida en los playoffs de la Liga 1.

Erickson Acuña
Hernán Barcos apareció así en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.
Hernán Barcos apareció así en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. | GLR/L1 MAX | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la ida de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima, siendo Hernán Barcos autor del gol del empate para los blanquiazules apenas pocos minutos que ingresó en el segundo tiempo. Como era de esperarse, todos sus compañeros fueron a abrazarlo.

Felipe Vizeu falló de forma increíble el gol de Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¡Insólito! Felipe Vizeu se tropezó y falló el gol de Sporting Cristal ante Alianza Lima

El ‘Pirata’ ingresó en la etapa complementaria en reemplazo de Paolo Guerrero, quien le dejó la cinta de capitán. De inmediato, comenzó a apoyar, tanto en el ataque y defensa, siendo en una de las jugadas de pelota parada donde pudo encontrar la igualdad con un potente remate.

Hernán Barcos apareció con gol en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

Transcurría el minuto 81’ cuando el equipo de Néstor Gorosito tuvo un tiro de esquina a su favor. Con toda su experiencia, el delantero argentino logró tomar el esférico y le pegó de primera para vencer al guardameta celeste, Diego Enríquez.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¡Hasta el final! Hernán Barcos le da vida a Alianza Lima con golazo a Cristal - VIDEO

  2. ¡Llave abierta! Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron en el primer partido de playoffs

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano