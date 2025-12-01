Hernán Barcos pretendido por equipo extranjero tras su salida de Alianza Lima: "Recibió..."

El pasado miércoles, el mundo del fútbol peruano fue remecido con la noticia que informaba sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, luego de cinco temporadas donde además de destacar a nivel futbolístico con goles importantes, también se ganó el cariño del hincha a base de profesionalismo. El 'Pirata' debe definir su futuro en los próximos días.

Se habló de la posibilidad de que Sport Boys sea el próximo destino del delantero e incluso ya se le hizo llegar una oferta, pero en el exterior aseguran que el experimentado jugador ha despertado interés de otros clubes.

De acuerdo a la información del periodista Adriano Savalli, especializado en mercado de pases, Barcos ahora maneja una opción del fútbol paraguayo y esta se suma al interés de Albio, equipo recientemente ascendido a la Primera División del fútbol uruguayo.

"Hernán Barcos recibió llamados de Paraguay, Perú y Uruguay. Sport Boys es uno de los equipos que inició conversaciones, pero aún sin avances. Se esperan novedades después del cruce entre Alianza Lima y Sporting Cristal", escribió el hombre de prensa a través de su cuenta de X.

Hernán Barcos es pretendido por club de Paraguay.

Recordemos que el contrato de Hernán Barcos con Alianza Lima vencerá en diciembre y jugará los playoffs por acceder al cupo de Perú 2, que otorga una plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Hernán Barcos y sus números en Alianza Lima

En 187 partidos jugados con camiseta de Alianza Lima, Hernán Barcos anotó 76 goles, además regitró 29 asistencias. Es el máximo artillero extranjero en la historia del club victoriano.