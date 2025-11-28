Hernán Barcos sorprende con inesperado mensaje para Alianza por inolvidable fecha: "Hoy..."

Finalizado el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima captó la atención de los hinchas debido a la situación con Hernán Barcos, figura y uno de los goleadores del club en los últimos años. Y es que se conoció que no continuará en la temporada 2026 para afrontar los nuevos retos con el equipo de Néstor Gorosito.

En medio del debate originado entre los aficionados, el popular ‘Pirata’ captó la atención al compartir un particular mensaje en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con un buen número de reacciones por parte de sus seguidores, aficionados del conjunto ‘íntimo’ y usuarios en general.

Hernán Barcos captó la atención de los hinchas en redes sociales

“Un día como hoy hace 4 años, fue un día histórico para el pueblo blanquiazul”, se lee en la publicación que puso el atacante en su red social, la cual muestra fotografías de lo que fue el título nacional 2021 conseguido en su primera temporada en Alianza Lima. En dicho post aparece el plantel campeón en el Estadio Nacional.

Como era de esperarse, el post generó diversas reacciones en la mayoría de hinchas, quienes no comprenden la partida de uno de los referentes del cuadro ‘íntimo’ que llegó al Perú para dejar huella. Cabe recordar que en la reciente Copa Libertadores y Sudamericana, el ‘Pirata’ fue una de las principales figuras.

Hernán Barcos y su publicación en redes sociales

Hernán Barcos cierra su historia en Alianza Lima a donde llegó en el 2021 como uno de los flamantes fichajes del extranjero, logrando el bicampeonato nacional para alegría de toda la hinchada victoriana.

Hernán Barcos: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero argentino Hernán Barcos tiene un valor en el mercado actual de 50 mil €.