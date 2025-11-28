¡Confirmado! Universitario decidió quién será el DT para buscar el título 2026: "Detalles"

Con el tricampeonato logrado, Universitario de Deportes se enfoca ahora en lograr el ‘Tetra’ en la próxima temporada y llegar lejos en la Copa Libertadores al que clasificó como Perú 1. Por ello, la situación del entrenador Jorge Fossati tenía que definirse apenas culminaba el Torneo Clausura 2025.

En ese contexto, se llevó a cabo la reunión entre el club y el estratega uruguayo en medio de la expectativa de los hinchas, pues aún no había un panorama claro. Sin embargo, al finalizar el último día de entrenamientos del año en la ‘U’, los primeros detalles se dieron a conocer.

¿Quién será el entrenador de Universitario en la temporada 2026?

“¡Solo falta la firma! Jorge Fossati continuará siendo el entrenador de Universitario de Deportes para la temporada 2026. Está todo avanzado, encaminado, y restan finiquitar algunos detalles del nuevo contrato que se resolverán cuando el uruguayo regrese de sus vacaciones”, reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

(Video: Gustavo Peralta)

Cabe mencionar que este acuerdo ya estaba encaminado, pues la primera reunión fue positiva. Asimismo, ya se trabaja en los partidos amistosos de pretemporada ante equipos de talla internacional, y viendo los nuevos refuerzos que llegarán a Ate.

“Así que detalles nada más son lo que falta. El técnico viajará en las próximas horas a Uruguay para empezar sus vacaciones, pero los detallitos se van a ver a su regreso y se firma el contrato. El técnico se quedará en la ‘U’ por todo el 2026 y afinarán algunos detalles nada más que faltan, además ya se van trabajando en los amistosos internacionales para la pretemporada y viendo jugadores que van a reforzar al equipo crema, así que está todo oleado y sacramentado", agregó el periodista Gustavo Peralta.

Jorge Fossati: Trayectoria como entrenador