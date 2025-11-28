Jugador de Universitario advirtió sobre su futuro para el 2026: "Acaba noviembre y..."

Finalizó el Torneo Clausura 2025 y varios equipos, así como jugadores empiezan a planificar su futuro a vísperas del próximo año. En Universitario, algunas figuras estuvieron a préstamo y deberán volver a tienda merengue. Sin embargo, otros vencen contrato y están a la espera de definir en qué club jugarán el 2026

Jugador de Universitario habló sobre su futuro para el 2026

Piero Guzmán, defensa del elenco estudiantil estuvo jugando como cedido en Alianza Atlético de Sullana desde inicios de la actual temporada. Bajo ese escenario, a través de una reciente entrevista con GOLPERÚ, el ex Cusco FC fue consultado si regresará a la 'U' el 2026. Sobre ello, el canterano del cuadro de Ate señaló que su vínculo llega a su fin este mes y se encuentra a la espera de una oferta para continuar con su carrera.

Piero Guzmán se refirió a su futuro para la temporada 2026/Foto: X

"Mi contrato termina con la 'U' hasta noviembre y esperar por las posibilidades en que sea un año mejor, con un club que me quiera y poder jugar", manifestó el zaguero de 25 años.

Cabe recordar que, Piero Guzmán tuvo un mayor protagonismo con el equipo 'Churre' desde mediados de temporada y ahora su objetivo será alcanzar su mejor nivel el 2026. "¿Tú a partir de enero negocias como jugador libre? Acaba noviembre y ya está", agregó el joven defensa peruano.

Los números de Piero Guzmán con Alianza Atlético este 2025

Guzmán llegó a disputar 19 partidos oficiales en el cuadro que fue liderado por Gerardo Ameli, asimismo sumó un aproximado de 1260 minutos. El futbolista fue una de las piezas más importantes en la clasificación de los norteños a la Copa Sudamericana 2026.

Valor en el mercado de Piero Guzmán

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores en todo el mundo, el defensor nacional ostenta un valor de 300 mil euros en el mercado de pases.