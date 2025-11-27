0
Jugador valorizado en 700 mil dólares volverá a Universitario para el 2026: "Está definido"

Se confirmó que destacado jugador se unirá a la pretemporada de Universitario en el 2026. Los cremas quieren el 'Tetra' por ello buscan armar un equipazo.

Jesús Yupanqui
Confirman que destacado jugador se unirá a Universitario en el 2026.
FOTO: Universitario
Novedades en la 'Tienda crema'. Diego Romero es uno de los grandes talentos del fútbol peruano y de Universitario. Para este 2025, la 'U' lo cedió a préstamo a Banfield y para la próxima temporada volverá al fútbol peruano.

Gustavo Peralta confirmó la noticia. El comunicador explicó en L1 MAX y en sus redes sociales que todo está acordado entre la 'U' y el arquero. Cuando se termine su préstamo regresará a Universitario para luchar por ser el dueño de la portería crema.

Diego Romero

Diego Romero se unirá a Universitario de Deportes

"No hay nada que negociar con Diego Romero. Está definido (desde hace rato) que se acaba el préstamo en Banfield y vuelve para iniciar la pretemporada en Campo Mar", indicó el comunicador.

El cuadro argentino quería seguir contando con Diego Romero para la próxima temporada, pero la decisión ya está tomada y regresará a Universitario de Deportes.

¿Sebastián Britos seguirá en Universitario?

Con el regreso de Diego Romero se abre una pregunta: ¿Qué pasará con Sebastián Britos? Como se sabe, el portero uruguayo termina contrato con Universitario y hasta la fecha no han conversado sobre su futuro.

Britos quiere seguir en la 'U', pero a no existir comunicación con la dirigencia, ya empezó a escuchar ofertas. Todo se deberá definir en los próximos días.

Fichajes de Universitario para el 2026

Hay dos nombres que gustan mucho en Universitario para reforzar su ataque: los uruguayos Abel Hernández y José Neris. Ambos tienen el visto bueno de Jorge Fossati, pero aún no hay negociación.

La 'U' quiere un delantero, un carrilero que maneje los dos perfiles, un volante y un defensor zurdo (aunque este último no es una prioridad).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

