Jugador valorizado en 700 mil dólares volverá a Universitario para el 2026: "Está definido"
Se confirmó que destacado jugador se unirá a la pretemporada de Universitario en el 2026. Los cremas quieren el 'Tetra' por ello buscan armar un equipazo.
Novedades en la 'Tienda crema'. Diego Romero es uno de los grandes talentos del fútbol peruano y de Universitario. Para este 2025, la 'U' lo cedió a préstamo a Banfield y para la próxima temporada volverá al fútbol peruano.
Gustavo Peralta confirmó la noticia. El comunicador explicó en L1 MAX y en sus redes sociales que todo está acordado entre la 'U' y el arquero. Cuando se termine su préstamo regresará a Universitario para luchar por ser el dueño de la portería crema.
Diego Romero se unirá a Universitario de Deportes
"No hay nada que negociar con Diego Romero. Está definido (desde hace rato) que se acaba el préstamo en Banfield y vuelve para iniciar la pretemporada en Campo Mar", indicó el comunicador.
El cuadro argentino quería seguir contando con Diego Romero para la próxima temporada, pero la decisión ya está tomada y regresará a Universitario de Deportes.
¿Sebastián Britos seguirá en Universitario?
Con el regreso de Diego Romero se abre una pregunta: ¿Qué pasará con Sebastián Britos? Como se sabe, el portero uruguayo termina contrato con Universitario y hasta la fecha no han conversado sobre su futuro.
Britos quiere seguir en la 'U', pero a no existir comunicación con la dirigencia, ya empezó a escuchar ofertas. Todo se deberá definir en los próximos días.
Fichajes de Universitario para el 2026
Hay dos nombres que gustan mucho en Universitario para reforzar su ataque: los uruguayos Abel Hernández y José Neris. Ambos tienen el visto bueno de Jorge Fossati, pero aún no hay negociación.
La 'U' quiere un delantero, un carrilero que maneje los dos perfiles, un volante y un defensor zurdo (aunque este último no es una prioridad).
