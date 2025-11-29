- Hoy:
Compagnucci y los 2 jugadores de Universitario que quiere como fichajes para Lanús: "Son completos"
¡Sorpresivo! Carlos Compagnucci señaló quienes son los futbolistas de Universitario que quisiera tener en Lanús tras proclamarse como campeón de la Copa Sudamericana 2025.
Luego de ganar la Gran Conquista en la Copa Sudamericana 2025, Carlos Compagnucci, exentrenador de Universitario sorprendió al revelar los 2 jugadores que viene siguiendo muy de cerca en tienda merengue para incorporar a Lanús de Argentina. ¿Quiénes son?
PUEDES VER: Britos rompió su silencio y habló de su futuro tras anunciarse su salida de la 'U': "Voy a..."
Carlos Compagnucci se rindió ante 2 jugadores de Universitario
Mediante una reciente entrevista con PBO Campeonísimo, el actual asistente técnico de Mauricio Pellegrino en el 'Granate' elogió a Álex Valera y Rodrigo Ureña, dos piezas claves del equipo crema. Respecto al ariete de la 'U' indicó que es un futbolista que posee un gran físico, además, valora mucho sus condiciones como '9'.
"Yo siempre fui un enamorado de (Álex) Valera, lo disfruté poco cuando llegué porque se fue enseguida y después cuando vino estuve pocos partidos, pero es un jugador que siempre me gustó. Me pareció que puede aprender un montón de cosas y puede servir con un gran portento físico, me gusta mucho", expresó.
Del mismo modo, aprovechó en resaltar las cualidades físicas que posee el mediocampista chileno de Universitario. "Rodrigo Ureña, ni hablar, me parece de esos volantes que son completos", acotó.
Cabe recordar que el argentino dejó las filas del club estudiantil en febrero de 2023, tras malos resultados. Compagnucci no pudo tener un buen comienzo del Torneo Apertura y de esta forma le puso fin a su etapa en Ate.
¿A qué clubes ha dirigido Carlos Compagnucci?
- Vélez Sarfield
- Instituto de Córdoba
- Universitario
- Guaraní
- Alianza Atlético
