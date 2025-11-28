- Hoy:
Universitario oficializó su primera salida para el 2026: "Éxitos en tus próximos retos"
¡No es Churín! Universitario se despidió de futbolista tras lograr el tricampeonato de la Liga 1 para tristeza de los hinchas cremas.
Con el tricampeonato en el bolsillo, Universitario de Deportes se enfoca ahora en lo que será la temporada 2026 donde luchará por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores. Ante ello, ya comenzó a moverse en el mercado de pases, anunciando la salida de un elemento clave en el título nacional 2025.
PUEDES VER: ¡Confirmado! Universitario decidió quién será el DT para buscar el título 2026: "Detalles"
La ‘U’ es consciente que para lograr los objetivos necesita tener a los mejores elementos en el terreno de juego, por ello, planifica el plantel con el que luchará en el campeonato local e internacional. Sin embargo, no contará con algunos jugadores y recientemente sorprendió con una salida.
Universitario de Deportes planifica su plantel de la temporada 2026
“Por siempre en nuestra historia, ‘Seba’. Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. ¡Éxitos en tus próximos retos!”, indicó el club en sus redes sociales, generando diversas reacciones en los aficionados.
Noticia en desarrollo…
