Cusco FC remece el mercado al fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal para el 2026

Finalizó el Torneo Clausura 2025 por lo que los clubes ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes en busca de pelear el título la siguiente temporada. Cusco FC por su parte está enfocado en dar el golpe en los playoffs de la Liga 1 y asegurar el cupo de Perú 2. Mientras tanto, la directiva acaba de cerrar la contratación de dos figuras que fueron campeones con Universitario y Sporting Cristal.

PUEDES VER: Campeón nacional y exjugador de Alianza Lima es nuevo fichaje de Sport Huancayo

Cusco FC firmó a campeones con Universitario y Sporting Cristal

El cuadro imperial ha sido una de las sorpresas del torneo nacional, peleando palmo a palmo el título con los cremas. Con la intención de mantenerse competitivo y seguir siendo protagonista en el 2026, concretaron dos nuevas incorporaciones.

Se trata de José Bolívar y Diego Soto, jugadores que ya saben lo que es levantar un título nacional. Bolívar fue campeón con Universitario, mientras que Soto celebró con Sporting Cristal. Ambos dan un paso importante en sus carreras y firmaron por Cusco FC para disputar la Copa Libertadores 2026, tal como lo reveló el periodista Cristhian Fanárraga.

José Bolívar y Diego Soto son nuevos jugadores de Cusco FC.

“Mercado de pases en el fútbol peruano: José Bolívar y Diego Soto serán jugadores de Cusco FC en el 2026”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'.

José Bolívar y Diego Soto fueron campeones de la Liga 1

José Bolívar defendió la camiseta de Universitario en las temporadas 2023 y 2024. Su mejor rendimiento lo mostró en su primer año, cuando disputó 29 partidos y se consagró campeón nacional en la Liga 1 2023. Sin embargo, en 2024 perdió protagonismo y dejó el club a mitad de temporada.

Por su parte, Diego Soto se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal y llegó al primer equipo en 2019. Con los celestes fue campeón de la Liga 1 2020 y de la Copa Bicentenario 2021. A pesar de su proyección, no pudo consolidarse como titular y en 2022 inició una serie de préstamos hasta su salida definitiva en 2024.