Alianza Lima suma nuevo fichaje para la temporada 2026: "Contrato por tres años"

Alianza Lima busca mejorar la calidad de su plantel, por lo que están empezando a definir la continuidad de ciertos futbolistas en cuanto a su renovación o término de contrato. El mercado de fichajes se empieza a mover y se confirmó el nuevo refuerzo que tendrá el cuadro blanquiazul para el 2026.

En medio de la exhaustiva búsqueda por traer a jugadores del exterior, los directivos de Alianza Lima también trabajan para contar con fichajes del fútbol local. La llegada de un futbolista que pasó por Sport Boys y Sporting Cristal es una realidad y a partir del próximo año vestirá los colores de la camiseta blanquiazul.

Alianza Lima suma fichaje para la temporada 2026

Para luchar por el título del próximo año, Alianza Lima tiene clara la idea de sumar a importantes nombres que sean garantía de un buen rendimiento para el plantel. Tras varios rumores, finalmente el periodista José Varela confirmó que Cristian Carbajal será parte del equipo Íntimo y será blanquiazul durante las temporadas.

"Cristian Carbajal jugará en el cuadro de La Victoria. El defensa de 26 años de edad firmará un contrato por tres años", señaló en la publicación realizada en su cuenta de X confirmando así la llegada del jugador que también supo destacar en la selección peruana.

Cristian Carbajal firmó para Alianza Lima hasta el 2028.

Tras consolidarse como uno de los mejores jugadores de Sport Boys, Cristian Carbajal finalmente dará su gran salto a Alianza Lima. La institución a cargo de los Navarro trabajó durante los últimos días en su fichaje y finalmente se pudo concretar. El club estaría haciendo el anuncio oficial en sus redes sociales próximamente.

Alianza Lima ficha a nuevo arquero

El periodista José Varela informó que Alejandro Duarte se convirtió en el nuevo fichaje de Alianza Lima y firmó contrato hasta la temporada 2028. El guardameta llega directamente para hacerle competencia a Guillermo Viscarra, arquero titular del equipo blanquiazul.