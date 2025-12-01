0

Alianza Lima suma nuevo fichaje para la temporada 2026: "Contrato por tres años"

El gran objetivo de Alianza Lima de cara al próximo año es conseguir el campeonato de la Liga 1 y para ello necesitarán de sumar importantes refuerzos.

Jasmin Huaman
Alianza Lima anuncia importante refuerzo hasta la temporada 2028.
Alianza Lima anuncia importante refuerzo hasta la temporada 2028. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima busca mejorar la calidad de su plantel, por lo que están empezando a definir la continuidad de ciertos futbolistas en cuanto a su renovación o término de contrato. El mercado de fichajes se empieza a mover y se confirmó el nuevo refuerzo que tendrá el cuadro blanquiazul para el 2026.

Oslimg Mora, bicampeón con Alianza Lima, cerca de firmar por clásico rival

PUEDES VER: Oslimg Mora, bicampeón con Alianza Lima, cerca de fichar por clásico rival para 2026: "Contrato"

En medio de la exhaustiva búsqueda por traer a jugadores del exterior, los directivos de Alianza Lima también trabajan para contar con fichajes del fútbol local. La llegada de un futbolista que pasó por Sport Boys y Sporting Cristal es una realidad y a partir del próximo año vestirá los colores de la camiseta blanquiazul.

Alianza Lima suma fichaje para la temporada 2026

Para luchar por el título del próximo año, Alianza Lima tiene clara la idea de sumar a importantes nombres que sean garantía de un buen rendimiento para el plantel. Tras varios rumores, finalmente el periodista José Varela confirmó que Cristian Carbajal será parte del equipo Íntimo y será blanquiazul durante las temporadas.

"Cristian Carbajal jugará en el cuadro de La Victoria. El defensa de 26 años de edad firmará un contrato por tres años", señaló en la publicación realizada en su cuenta de X confirmando así la llegada del jugador que también supo destacar en la selección peruana.

Alianza Lima

Cristian Carbajal firmó para Alianza Lima hasta el 2028.

Tras consolidarse como uno de los mejores jugadores de Sport Boys, Cristian Carbajal finalmente dará su gran salto a Alianza Lima. La institución a cargo de los Navarro trabajó durante los últimos días en su fichaje y finalmente se pudo concretar. El club estaría haciendo el anuncio oficial en sus redes sociales próximamente.

Alianza Lima ficha a nuevo arquero

El periodista José Varela informó que Alejandro Duarte se convirtió en el nuevo fichaje de Alianza Lima y firmó contrato hasta la temporada 2028. El guardameta llega directamente para hacerle competencia a Guillermo Viscarra, arquero titular del equipo blanquiazul.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. ¡Confirmado! Alianza Lima aseguró fichaje de futbolista que jugó en la Liga MX: "Tres años"

  2. Cusco FC remece el mercado al fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal para el 2026

  3. Valera lanzó contundente mensaje sobre salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Para mí..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano