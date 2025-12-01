Cienciano va por el golpe y está a punto de cerrar a jugador de Alianza Lima: "Ambas partes..."

Si bien todavía faltan definirse los playoffs entre Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC; la mayoría de equipos vienen trabajando en la conformación de sus plantillas de cara a la Liga 1 2026, uno de ellos es Cienciano, que participará en la Copa Sudamericana 2026.

El 'Papá de América' recientemente confirmó a Horacio Melgarejo como su nuevo entrenador y ahora viene trabajando en lo que será la llegada de refuerzos, además de renovaciones de los jugadores que destacaron en este presente año. Por ejemplo, Cristian Neira, quien fue habitualmente titular a lo largo de la campaña.

Lo cierto es que el 'Rusito' todavía tiene contrato con Alianza Lima, pero la intención es que el jugador se mantenga toda la próxima temporada. De acuerdo a la información del periodista Gustavo Adrianzén, el mediocampista debe resolver su situación con el cuadro victoriano para definir su futuro para llegar a un nuevo acuerdo.

Cristian Neira con camiseta de Cienciano.

"Cristian Neira podría quedarse una temporada más en Cienciano. Se está evaluando su situación en Alianza Lima, pero hay voluntad de ambas partes que siga en Cienciano", dijo el comunicador, que siempre está informado del mundo del elenco imperial.

Recordemos que el mediocampista jugó en 2024 por Alianza Lima, club al que llegó procedente de Unión Comercio. En en la escuadra íntima no destacó y fue prestado a Cienciano, club en el que tuvo regularidad.

Cristian Neira y sus números en Cienciano

Entre Liga 1 y Copa Sudamericana, Cristian Neira jugó 34 partidos y marcó dos goles; además registró cuatro asistencias. Fue su primera temporada en la 'Furia Roja'.