Campeón de la Copa Sudamericana rompe el mercado y anuncia incorporación de ex Universitario

Salvo Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal, los demás clubes de la Liga 1 ya culminaron su participación en la temporada y comienzan a trabajar en el tema de refuerzos de cara a la campaña 2026. Uno de ellos es Cienciano, club que clasificó a la Copa Sudamericana de la próxima temporada y acaba de anunciar a su nuevo entrenador.

Se trata de Horacio Melgarejo, quien estuvo dirigendo a ADT en la última campaña y antes había formado parte del comando técnico de Ángel Comizzo en Atlético Grau, así lo confirmó Juvenal Farfán, actual adminstrador del 'Papá de América'.

Video: Zoom Deportivo.

"Nuestro entrenador es el señor de Melgarejo, hemos tenido conversaciones muy largas donde hemos definido donde vamos a hacer la pretemporada", dijo el máximo dirigente del club imperial, que también anunció que viene trabajando en la llegada de refuerzos.

Cabe señalar que Carlos Desio había sido el DT de la 'Furia roja', pero al final no hubo contacto con los dirigentes para ampliar el contrato y no seguirá al frente del club cusqueño. Recordemos que Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana 2003.

Horacio Melgarejo y su paso por Universitario

Horacio Melgarejo acompañó a Ángel Comizzo como asistente técnico durante la temporada 2021. También estuvo con el 'Indio' cuando este asumió las riendas de Deportivo Municipal y Atlético Grau.

Horacio Melgarejo como asistente técnico de Universitario.

Números de Horacio Melgarejo en 2025

Horacio Melgarejo solo dirigió el Torneo Clausura con ADT y registró los siguientes números en su paso por el 'Vendaval celeste': siete victorias, cuatro empates y seis derrotas.