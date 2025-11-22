¡Brilló en la final! Ex Universitario ganó la Copa Sudamericana 2025 con Lanús de Argentina

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer en una dramática definición por penales a Atlético Mineiro luego de haber quedado en empate durante los 120 minutos. En medio de las celebraciones de ‘El Granate’, los hinchas de Universitario de Deportes conocieron una grata noticia.

Y es que una exfigura del plantel crema también fue parte de este título del torneo de la Conmebol, tal como pudo verse en imágenes de la transmisión de la gran final disputada en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Como era de esperarse, los seguidores de la ‘U’ no dudaron en felicitarlo a través de las redes sociales.

Lanús de Argentina campeón de Copa Sudamericana 2025 con un ex Universitario

Se trata del exentrenador de Universitario en 2005 y 2022-2023 que forma parte del comando técnico de Lanús: Carlos Compagnucci. El argentino es considerado por muchos como uno de los iniciadores del tricampeonato de la ‘U’, pues bajo su mando se ficharon a varios elementos claves del actual plantel como Rodrigo Ureña, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, entre otras figuras.

Durante la ceremonia de premiación al ‘Granate’, el extécnico merengue aparece recibiendo su medalla, para luego ser parte de la emotiva celebración de los futbolistas levantando el trofeo de la Copa Sudamericana 2025. Un gran logro para uno de los estrategas más recordados en la hinchada de la ‘U’.

