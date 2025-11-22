¿Despedida? Tricampeón con Universitario sorprende al confirmar su situación: "No he..."

Universitario y Los Chankas se enfrentaron por la última fecha del Torneo Clausura en la ciudad de Andahuaylas en un partido que terminó con derrota para los cremas por 3-1. Tras el encuentro, una figura del equipo tricampeón se pronunció respecto a su futuro en el cuadro de Ate.

Y es que terminada la temporada con la obtención del tricampeonato nacional, el club merengue se enfocará ahora en el mercado de pases, por lo que las renovaciones, fichajes y salidas comenzarán próximamente y este elemento importante en el equipo de Jorge Fossati no dudó en referirse acerca de su continuidad.

Universitario de Deportes se enfoca en la temporada 2026

Se trata del guardameta uruguayo Sebastián Britos con quien el periodista Gustavo Peralta conversó tras el pitazo final del árbitro. El arquero fue consultado sobre si hay o no renovación, a lo que contestó de forma contundente: “De mi parte sí, del club no sé porque no he tenido ningún acercamiento”.

Cabe mencionar que para muchos hinchas cremas, el portero de la ‘U’ es uno de los refuerzos más importantes de Universitario de Deportes en los últimos años; sin embargo, el 2025 no fue el mejor para él, pues no mantuvo un rendimiento esperado como el que demostró en 2024 cuando llegó a Ate.

