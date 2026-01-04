Juan Tévez, artillero de Cusco FC, impacta en el mercado y firma por histórico club de Liga 1: "Goles"

Cusco FC es uno de los equipos que representará al Perú en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Su buena campaña bajo la dirección de Miguel Rondelli, valió para que se consagre como subcampeón y siga el camino internacional de Universitario. En medio de todos los aspectos positivos de los 'dorados', uno de los que brilló fue Juan Manuel Tévez, que con 11 goles se ganó el respeto de miles de seguidores.

En este mercado de pases de la Liga 1 2026 hay muchas novedades en los representativos equipos de Primera División, por lo que ahora Juan Manuel Tévez ha tomado una severa decisión al definir su futuro en esta nueva campaña. Y es que el atacante argentino firmó un contrato de renovación con Cusco FC para afrontar el certamen local y Copa Libertadores.

De esta manera, la afición cusqueña puede sentirse tranquila con los goles para el 2026, sabiendo que Tévez era un arma letal para Cusco FC que complementaba de gran manera la cuota de anotaciones que registraba Facundo Callejo. El jugador de 38 años se ha mantenido en buen estado físico, por lo que la directiva y comando técnico apuestan por su experiencia.

"¡Seguimos juntos! Juan Manuel "Búfalo" Tévez renueva su vínculo con Cusco para seguir defendiendo nuestros colores con entrega, goles y pasión. ¡Vamos por nuevos retos, Juan!", informó Cusco FC a través de un breve comunicado en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Juan Manuel Tévez renovó con Cusco FC por todo el 2026.

Durante la temporada 2025, Juan Manuel Tévez afrontó un total de 38 partidos entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Sudamericana. Anotó 11 goles en 1262 minutos disputados, por lo que mantuvo un promedio aceptable a comparación de otros artilleros de la Liga 1 2025.

Valor de mercado de Juan Manuel Tévez

Según el portal "Transfermarkt", Juan Manuel Tévez tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 38 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2017 cuando defendía la camiseta de CD Macará, ya que llegó a valer 1.2 millones de euros.