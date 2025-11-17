0

Con CD Moquegua recién ascendido: conoce los equipos confirmados para la Liga 1 2026

Culminada la Segunda División, repasa qué equipos disputarán la Liga 1 en la temporada 2026. De momento hay 15 participantes confirmados.

Wilmer Mendez
CD Moquegua es el último ascendido procedente de la Liga 2
CD Moquegua es el último ascendido procedente de la Liga 2 | Foto: CD Moquegua Oficial
CD Moquegua venció 3-2 a la Universidad César Vallejo y se convirtió en el último ascendido a la Liga 1 edición 2026. A falta de la definición por la baja, hay hasta 15 equipos confirmados para la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol peruano.

Recordemos que además del elenco moqueguano, también FC Cajamarca consiguió subir a Primera tras ser campeón de la Liga 2, por lo que tendremos dos equipos más de altura en la siguiente edición del certamen.

Cabe señalar que falta confirmar al último descendido y todo se definirá este fin de semana en la jornada 19 del Clausura. Entre Ayacucho FC, UTC, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos saldrá el equipo que se quedará una temporada más en la división de élite.

Recordemos que la disposición es que la Liga 1 2026 se dispute con 18 equipos, esto para evitar tener otro campeonato con impares y haya equipos que descansan cada jornada.

FC Cajamarca

FC Cajamarca también es nuevo inquilino de la Liga 1.

Equipos confirmados para la Liga 1 2026

    1. Universitario de Deportes
    2. Alianza Lima
    3. Sporting Cristal
    4. Cusco FC
    5. FBC Melgar
    6. Cienciano
    7. Alianza Atlético
    8. Deportivo Garcilaso
    9. Sport Huancayo
    10. ADT
    11. Los Chankas
    12. Atlético Grau
    13. Sport Boys
    14. FC Cajamarca (recién ascendido)
    15. CD Moquegua (recién ascendido)
    16. Por definir
    17. Por definir
    18. Por definir

¿Cuándo comienza la Liga 1 2026?

A falta de la oficialización, se conoció que la Liga 1 2026 debe comenzar el fin de semana del 30 de enero del próximo año. El formato no sufriría mayores modificaciones, de acuerdo a lo revalado por diferentes personalidades relacionadas al balompié peruano.

