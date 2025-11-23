Sporting Cristal vs. Alianza Lima: fecha y dónde ver primer playoffs de la Liga 1

0
Sporting Cristal se medirá contra Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025. El ganador se medirá contra Cusco FC por el pase a la fase de grupos de la Libertadores.

Jesús Yupanqui
Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 de los Playoffs Liga 1 2025.
Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 de los Playoffs Liga 1 2025. | FOTO: Liga 1
El Torneo Clausura terminó y tres equipos que lucharán por conseguir el pase directo a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2. Por quedar cuarto en el acumulado de la Liga 1 2025, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima en la primera fase de los playoffs, el ganador de este compromiso se medirá a Cusco FC.

Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

PUEDES VER: Tabla del acumulado de la Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura en la fecha 19

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?

La llave inicia con Sporting Cristal como local. El partido se realizará en el Estadio Nacional el martes 2 de diciembre. La vuelta se realizará en Matute el sábado 6 de diciembre.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Fase 1 de los Playoffs Liga 1 2025 estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV.

En streaming, el compromiso se encuentra disponible por L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?

Aún no se confirmaron los horarios de la llave entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Fase 1 de los playoffs de la Liga 1.

Fecha de la Fase 2 de los playoffs de la Liga 1 2025

El ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima se medirá contra Cusco FC en la Fase 2 de los playoffs de la Liga 1 2025. El duelo de ida será el 10 de diciembre y de vuelta el 14 del mismo mes.

¿Cómo son los playoffs Liga 1 2025?

Los Playoffs de la Liga 1 2025 contará con la participación de los clubes que se ubiquen entre el segundo y cuarto lugar en la tabla acumulada, disputando emocionantes partidos de ida y vuelta. El primer enfrentamiento será entre los equipos que ocupen el tercer y cuarto puesto.

Playoffs Liga 1 2025

Así se juegan los Playoffs de la Liga 1 2025.

El equipo perdedor tendrá la oportunidad de disputar la fase 1 de la Conmebol Libertadores, mientras que el ganador se enfrentará al segundo clasificado para determinar quién avanza a la ronda previa 2 y a los grupos de tan importante certamen continental.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

