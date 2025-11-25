Alianza Lima apunta al fichaje de jugador de clásico rival para 2026: "No aceptaron, pero..."

Alianza Lima ya empezó con los movimientos para reforzar su plantel con miras a la temporada 2026. Uno de los jugadores que interesa al elenco blanquiazul es el lateral de Sport Boys, Cristian Carbajal, sin embargo, el defensa tiene contrato vigente con los 'Rosados' hasta el próximo año. ¿Cuál es la postura de la 'Misilera'?

La postura de Sport Boys tras la oferta de Alianza Lima por el fichaje de Cristian Carbajal

Durante las negociaciones entre ambas instituciones, el periodista Diego Sotomayor informó en sus redes sociales que la intención de los íntimos es adquirir a la actual figura de 26 años por una cantidad menor a la que está estipulada en su cláusula de salida, motivo por el cual en un primer momento, el cuadro del primer puerto rechazó la propuesta.

Cristian Carbajal suena como fichaje de Alianza Lima para el 2026/Foto: X

"Alianza Lima quiere comprar a Cristian Carbajal por un monto menor al que existe en una cláusula de salida, pues tiene contrato todo el 2026. Desde Sport Boys no aceptaron, pero esto no indica que Alianza no pueda cancelar la totalidad o aumenten la cifra", señaló.

¿Cuál es el precio de la cláusula de salida de Cristian Carbajal?

De acuerdo al periodista argentino Uriel Lugt, la cláusula de rescisión del lateral peruano está fijada en 150.000 dólares aproximadamente. Bajo ese escenario, actualmente blanquiazules y rosados se encuentran negociando para tratar de acordar la transferencia del jugador.

Cristian Carbajal negocia su llegada a Alianza Lima el 2026

En lo que corresponde a la temporada 2025, Carbajal logró consolidarse en el once titular de Sport Boys en la Liga 1, llegando a afrontar 32 encuentros oficiales, además, marcó un gol y brindó 4 asistencias.

Su buen momento con la 'Misilera' fue clave para que el defensa nacional reciba el llamado del técnico interino de la selección peruana, Manuel Barreto. El lateral debutó en el amistoso contra Rusia y dejó gratas impresiones en la hinchada.