César Vallejo vs. CD Moquegua por el ascenso a la Liga 1 2026: Fecha, hora y canal confirmado

César Vallejo y CD Moquegua, uno de ellos será el nuevo inquilino de la Liga 1 temporada 2026. El partido de revancha se realizará en el Estadio 25 de Noviembre y tiene al cuadro moqueguano adelante en la serie por 1-0.

¿Cuándo juega César Vallejo vs. CD Moquegua?

El partido de vuelta entre Deportivo Moquegua y la UCV se realizará el domingo 16 de noviembre en el Estadio 25 de Noviembre.

¿A qué hora juega César Vallejo vs. CD Moquegua?

La revancha entre César Vallejo y CD Moquegua iniciará a las 13:00 horas (de Perú, Colombia y Ecuador).

México: 12:00 horas

Bolivia y Venezuela: 14:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas

¿Dónde ver César Vallejo vs. CD Moquegua?

El compromiso entre César Vallejo contra CD Moquegua será transmitido EN VIVO por ATV (canal 9) y el canal de YouTube de Depormatch.

Deportivo Moquegua a un paso de ascender a la Liga 1

El presidente de Deportivo Moquegua, Ricardo Caldas, está muy ilusionado con la posibilidad de ascender a la Liga 1 2026. Indicó que el resultado que lograron en Trujillo fue justo.

El resultado fue justo, estoy contento, pero esto no se ha acabado, estamos yendo con el perfil bajo, falta un partido más y hay que esperar el resultado del fin de semana en Moquegua. El equipo está fuerte, hicimos un buen partido de visita y lo logramos, fue importante todo lo que hizo el equipo ante Vallejo", sostuvo el mandamás moqueguano Ricardo Caldas.

Sobre si fue penal y si fue justa la expulsión de Kevin Ruiz, Caldas prefirió no referirse a los árbitros ni entrar a la polémica.

"A estas alturas hay que esperar y aguantar las decisiones de los árbitros, no sé si fue penal realmente, pero lo aceptamos y gracias a Dios lo atajó Renzo Figueroa. No vi la jugada de la expulsión de Kevin Ruiz, pero no quiero hablar de los árbitros ni de polémicas", expresó.

Finalmente, el presidente Ricardo Caldas espera que la hinchada llene el estadio de la embestida del sur y al final del encuentro darle la alegría a todo Moquegua dando la vuelta olímpica con todo el equipo logrando el ascenso a la Liga 1.

"Al hincha lo necesitamos, de su apoyo, el equipo está siendo protagonista, viene haciendo un buen trabajo. Moquegua tiene que sentirse feliz de lo que están logrando los jugadores, el domingo vamos a habilitar las tres tribunas", indicó.