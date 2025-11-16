Ferrari arremete contra Gareca tras críticas a la selección peruana: "No sé qué busca con..."

¡Sorpresivo! Jean Ferrari, actual director general de fútbol de la FPF, le respondió sin filtro a Ricardo Gareca luego de que el antiguo entrenador de la selección peruana criticara el trabajo que se viene haciendo actualmente con la Blanquirroja, con Manuel Barreto como estratega interino.

El 'Tigre' brindó una entrevista en la que se mostró en desacuerdo con el recambio generacional que intenta hacer el comando técnico de la Bicolor, ya que considera también es importante que hayan jugadores con experiencia y no que todos sean nuevos. Esto no gustó al exadministrador de Universitario de Deportes, quien contestó mediante redes sociales.

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo. No sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista. A nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", precisó Jean Ferrari mediante una publicación en 'X'.

Jean Ferrari y su potente mensaje.

Como sabemos, para los amistosos de fecha FIFA ante Rusia y Chile la lista de convocados de Manuel Barreto cuenta con nombres novedosos y algunas ausencias, pero esto es porque el comando técnico de la selección peruana busca hacer un recambio generacional total. ¿Le funcionará a la Blanquirroja?

Perú vs. Chile: fecha, hora y canal

Perú enfrentará a Chile en Sochi este martes 18 de noviembre desde las 12.00 horas de Lima, Perú. El partido contará con transmisión de América TV y Movistar Deportes, y también podrás verlo totalmente online mediante América TVGO y Movistar Play.