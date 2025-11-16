Directivo del Bayern Múnich reveló el futuro de Felipe Chávez tras un mes sin jugar: "Es un..."

Felipe Chávez es uno de los peruanos con mayor proyección y que viene destacando en el exterior. El volante del Bayern Múnich logró su anhelado debut con la selección peruana el pasado octubre; no obstante, tras ello ha encadenado un mes sin poder jugar tras sufrir una lesión. Ante ello, Jochen Sauer, directivo del cuadro alemán se pronunció y reveló cuál será su futuro en el equipo.

PUEDES VER: Figura que la rompe en la Liga de Hungría es la gran novedad en la convocatoria de Perú

Bayern Múnich tomó una decisión con el futuro de Felipe Chávez

Durante un reportaje del Campus del FC Bayern, el director de desarrollo juvenil, destacó el rendimiento que ha venido mostrando Felipe Chávez en los últimos años. En ese sentido, recalcó que ha habido interés por el fichaje del volante, aunque recalcó que están contentos con su desempeño y confían mucho en su potencial.

Video: Bayern Múnich

“Pippo es un talento muy prometedor. La temporada pasada, anotó muchos puntos tanto con nuestro equipo sub-19 como con el filial, lo que despertó el interés de otros clubes. Nos complace enormemente haberlo convencido para que continúe su desarrollo con nosotros. Creemos en su potencial en el fútbol profesional”, manifestó.

Estas declaraciones emocionan a los hinchas, pues se entiende que el club aún mantiene en sus planes al volante de la selección peruana. Por lo que, el siguiente pase profesional sería un ascenso al primer equipo del cuadro alemán.

Directivo del Bayern Múnich opinó sobre Felipe Chávez

Asimismo, el mencionado directivo destacó el aporte de Felipe Chávez en el mediocampo del Bayern Múnich, resaltando su gran creatividad para poder darle una opción al ataque del equipo, catalogándolo como "un artista".

"‘Pippo’ es un jugador muy tranquilo dentro del campo y lo digo en el sentido de iluminado. Tiene un lenguaje corporal muy adulto. Aunque es un chico de Augsburgo, también puedes ver el impacto peruano. Es un artista con la pelota y tiene un pie izquierdo loco", expresó el directivo.

Felipe Chávez es una de las grandes promesas del Bayern Múnich.

De igual manera, Jochen Sauer resaltó la destreza que muestra el volante nacional en el campo, además sorprendió al indicar que forma parte de sus raíces sudamericanas, haciendo una clara alusión al Perú. "Él es muy creativo y sabe exactamente lo que pasa. Tiene alegría jugando y siempre quiere tener la pelota. También quiere diseñar el juego. Simplemente puedes ver las raíces sudamericanas", sentenció.

Felipe Chávez: ¿Cuál es su valor de mercado?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez ha sufrido una impresionante revalorización en su valor de mercado, pasando de estar cotizado en 250 mil a inicios de año a valer actualmente 600 mil euros.