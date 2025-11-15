Pedro García dio rotundo comentario sobre Barreto tras rendimiento de Perú: "Tú crees..."

La selección peruana ha jugado dos partidos amistosos bajo la dirección técnica de Manuel Barreto. Las dos pruebas frente a Chile y Rusia sirvieron para ver cómo plantea el actual entrenador interino de la Bicolor. Es por eso que, tras ello, el periodista Pedro García salió al frente para dar un firme mensaje sobre el también conocido 'Muñeca'.

Pedro García dio rotundo comentario sobre Manuel Barreto en medio de los amistosos internacionales ante Rusia y Chile

García utilizó su programa 'Vamos al VAR' de Radio Programas del Perú (RPP) para dar un rotundo mensaje sobre Barreto en medio de los amistosos internacionales FIFA ante Rusia y Chile.

Video: RPP

"Barreto es entrenador, entiéndelo de una vez. Trabaja como gerente deportivo. ¿Crees que cuando Barreto estudió, recorrió y viajó por Europa, visitó a Guardiola para ver cómo entrenan, estaba pensando en lo genial que sería regresar a Perú para trabajar como Jefe de Menores? No, él lo hizo para ser entrenador", afirmó.

Las palabras de Pedro García expresan su opinión sobre los cargos que ocupaba Manuel Barreto en la Federación Peruana de Fútbol antes de convertirse en el técnico interino de la selección peruana.

No obstante, dejó en claro que para él, el ex Universitario de Deportes no volvió a Perú de Europa para ser gerente deportivo o Jefe de Menores, ya que siente que Barreto desea ser sí o sí entrenador de fútbol.

Cabe afirmar que durante su gestión en la selección peruana, Barreto ha conseguido 1 derrota ante Chile y 1 empate ante Rusia, dejando buenas expectativas por convocar a nuevos jugadores en medio del recambio generacional.

Por ahora, solo le queda un último enfrentamiento ante Chile bajo el cargo de entrenador para volver a ser Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, ya que, como afirmó Jean Ferrari, Manuel solo continuará en el cargo hasta el fin de 2025 para dar paso al nuevo DT de la Bicolor.