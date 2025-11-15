- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Pedro García dio rotundo comentario sobre Barreto tras rendimiento de Perú: "Tú crees..."
Pedro García, destacado periodista deportivo, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Manuel Barreto, actual técnico interino de la selección peruana, en medio de los amistosos ante Rusia y Chile.
La selección peruana ha jugado dos partidos amistosos bajo la dirección técnica de Manuel Barreto. Las dos pruebas frente a Chile y Rusia sirvieron para ver cómo plantea el actual entrenador interino de la Bicolor. Es por eso que, tras ello, el periodista Pedro García salió al frente para dar un firme mensaje sobre el también conocido 'Muñeca'.
PUEDES VER: DT de Rusia generó polémica con comparación entre la selección de Chile y Perú: “Mejor..."
Pedro García dio rotundo comentario sobre Manuel Barreto en medio de los amistosos internacionales ante Rusia y Chile
García utilizó su programa 'Vamos al VAR' de Radio Programas del Perú (RPP) para dar un rotundo mensaje sobre Barreto en medio de los amistosos internacionales FIFA ante Rusia y Chile.
Video: RPP
"Barreto es entrenador, entiéndelo de una vez. Trabaja como gerente deportivo. ¿Crees que cuando Barreto estudió, recorrió y viajó por Europa, visitó a Guardiola para ver cómo entrenan, estaba pensando en lo genial que sería regresar a Perú para trabajar como Jefe de Menores? No, él lo hizo para ser entrenador", afirmó.
Las palabras de Pedro García expresan su opinión sobre los cargos que ocupaba Manuel Barreto en la Federación Peruana de Fútbol antes de convertirse en el técnico interino de la selección peruana.
No obstante, dejó en claro que para él, el ex Universitario de Deportes no volvió a Perú de Europa para ser gerente deportivo o Jefe de Menores, ya que siente que Barreto desea ser sí o sí entrenador de fútbol.
Cabe afirmar que durante su gestión en la selección peruana, Barreto ha conseguido 1 derrota ante Chile y 1 empate ante Rusia, dejando buenas expectativas por convocar a nuevos jugadores en medio del recambio generacional.
Por ahora, solo le queda un último enfrentamiento ante Chile bajo el cargo de entrenador para volver a ser Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, ya que, como afirmó Jean Ferrari, Manuel solo continuará en el cargo hasta el fin de 2025 para dar paso al nuevo DT de la Bicolor.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90