Perú vs Chile: cuándo juega, horario y dónde ver el clásico del Pacífico por la fecha FIFA

La fecha FIFA no se acaba para la selección peruana, y luego de enfrentar a Rusia en San Petersburgo, el equipo de Manuel Barreto cambia el 'chip' y se enfoca en el siguiente partido amistoso, el cual será ante Chile en el popular 'clásico del Pacífico', y que además significará el último duelo del año 2025.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

De acuerdo con la programación, el compromiso que protagonizará Perú ante Chile se realizará el próximo martes 18 de noviembre en Estadio Fisht de Sochi.

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

Esta nueva edición del 'clásico del Pacífico' entre la selección peruana ante Chile comenzará a las 12.00 horas de acuerdo al horario en Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile iniciará a las 14.00.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas

Bolivia y Venezuela: 13:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 09:00 horas (Los Ángeles)

España: 18:00 horas

Rusia: 20:00 horas

¿En qué canal ver Perú vs Chile?

Este partido podrá verse en señal abierta por América TV y ATV. Además, en territorio peruano, será transmitido por Movistar Deportes, en los canales canales 3 y 703 HD de Movistar TV.

Perú vs Chile por el amistoso internacional

La selección peruana enfrentará su segundo partido de la fecha FIFA, que corresponde a noviembre, nada menos que midiendo fuerzas con Chile, este martes 18 de noviembre, en la mini-gira europea que hizo el plantel de Manuel Barreto.

Tras igualar 1-1 con Rusia por el tanto de Alex Valera, la 'Blanquirroja' volverá a tener acción para seguir con el plan de evaluar a los jugadores que podrían encajar en las futuras listas de Perú, tanto en encuentros oficiales de las próximas Eliminatorias, así como en torneos cortos como Copa América.

Perú empató 1-1 con Rusia.

Sin la clasificación al Mundial 2026, el equipo nacional se encuentra en etapa de decisiones y cambios, mientras es conducida por Manuel Barreto, misma situación de la 'Roja', que llega bajo la dirección técnica de un viejo conocido del fútbol peruano, Nicolás Córdova.

En este duelo, se espera volver a ver en el gramado a aquellos jugadores del recambio generacional como Maxloren Castro, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga, Alex Valera, Martín Távara, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Piero Cari, así como la experiencia de Pedro Gallese, Miguel Araujo y otros.