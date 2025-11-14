Selección peruana convocó a 9 futbolistas de Universitario e impacta a hinchas: Revisa la lista

Se termina el 2025 y los hinchas de la selección peruana viven un cierre con muchas emociones en sus diferentes categorías, sobre todo luego de no clasificar al Mundial 2026. En medio de este momento, los seguidores de la Blanquirroja conocieron una llamativa noticia que captó la atención.

Y es que se dio a conocer la convocatoria del combinado nacional para su próximo reto con el objetivo de consolidar al nuevo equipo. La nómina presenta a 9 futbolistas de Universitario de Deportes, siendo un importante número para el plantel de la Bicolor que quiere revertir la situación.

Selección peruana busca conseguir todos los objetivos

De acuerdo a la lista de la selección femenina mayor del técnico Antonio Spinelli, se mostraron nombres de importantes elementos en el terreno de juego que el cuadro crema no dudó en compartir a través de sus redes sociales: “A dejarlo todo por la Blanquirroja. Felicitamos a nuestras ‘Leonas’ convocadas a la selección femenina absoluta de Perú”.

La nómina del entrenador del combinado nacional presenta a 26 futbolistas con quienes buscarán los primeros puntos en la Liga de Naciones Femenina frente a Chile y Venezuela, sumando a varias deportistas que juegan en el campeonato nacional, así como internacional, entre ellas Rosa Castro de Huracán de Argentina, Andrea Thorisson de Bollstanas SK de Suecia, Pierina Núñez de Levante de España y Claudia Cagnina de Bodö Glimt de Noruega.

La publicación de la selección peruana en redes sociales

Cabe señalar que este torneo de la Conmebol otorgará dos cupos directos a la Copa del Mundo. Asimismo, se entregarán dos plazas adicionales para el repechaje intercontinental.

Próximos partidos de Perú por la Liga de Naciones Femenina

La Liga de Naciones Femenina continúa y la selección peruana enfrentará a su similar de Chile por la tercera jornada el próximo viernes 28 de noviembre en el estadio Garcilaso de la Vega. Tras ello se medirá el martes 2 de diciembre frente a Venezuela en el estadio Metropolitano de Cabudare en Barquisimeto.