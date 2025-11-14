Perú cayó goleado 5-1 ante PFC Sochi en partido de práctica: así fue el once de Manuel Barreto

La selección peruana sigue su preparación en Rusia y este viernes, disputó un partido de práctica contra PFC Sochi. Sin embargo, nuevamente la 'Bicolor' mostró varias falencias y cayó goleada por un marcador de 5-1. ¿Cuál fue el once que presentó el estratega interino Manuel Barreto?

Alineación de Perú ante PFC Sochi:

Diego Romero; Carlos Cabello, Fabio Gruber, Luis Abram, Christian Carbajal; Jesús Castillo, Piero Quispe; Yordy Reyna (c), Jhonny Vidales, Bryan Reyna; y Kevin Quevedo .

En este nuevo compromiso, la 'Blanquirroja' salió al campo de juego con una formación renovada, donde varios de los futbolistas sin actividad en San Petesburgo tuvieron acción frente al elenco de la Liga Premier de Rusia.

El único gol para Perú fue marcado por el sparring, Francesco Andrealli quien milita en Como 1907 de Italia. Luego el cuadro de Barreto buscó algunos espacios pero no estuvieron precisos y el rival europeo consiguió hacer más abultado el resultado final.

Fueron 3 tiempos de 30 minutos cada uno, de los cuales, Fabio Gruber, figura de Núremberg fue titular al lado de Luis Abram en la zaga del combinado patrio. A su vez, Diego Romero, resguardó la portería nacional, y Cabello junto con Carbajal fueron los laterales por las bandas.

Perú no pudo ante PFC Sochi en partido de práctica/Foto: La Bicolor

En tanto, como novedades Jesús Castillo, Piero Quispe y Yordy Reyna tuvieron minutos en la volante del equipo. De otro lado, el tridente ofensivo estuvo conformado por Jhonny Vidales, Bryan Reyna; y Kevin Quevedo.

Yordy Reyna fue titular en el duelo contra PFC Sochi/Foto: La Bicolor

Perú quedó listo para un nuevo amistoso ante Chile

Tras el partido ante PFC Sochi, el cuadro liderado por el DT Manuel Barreto tiene la mirada puesta en el encuentro frente a Chile. Esta nueva edición del 'Clásico del Pacífico' se jugará el próximo martes 18 de noviembre a las 12:00 horas locales de Perú.