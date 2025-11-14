Ricardo Gareca no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre la selección peruana: "Una.."

Ricardo Gareca es una de las figuras más importantes que han pasado por la selección peruana. En medio de los amistosos que Perú está disputando en Europa, primero ante Rusia y próximamente contra Chile, el exentrenador de la Bicolor salió al frente para dar un fuerte comentario sobre la actualidad del combinado nacional.

Ricardo Gareca dio fuerte comentario sobre la selección peruana en medio de los amistosos internacionales ante Rusia y Chile

En la entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), Gareca fue consultado sobre la actualidad de Perú luego de su salida y el proceso eliminatorio rumbo a la Copa Mundial 2026. "Se pasó de una selección que tenía 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción donde hay 4 técnicos en un año", afirmó.

Video: RPP

Con estas palabras, el ex técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dejó en claro que quienes manejan la selección peruana tuvieron malas decisiones al cortar procesos, lo que llevó a tener 3 técnicos diferentes en solo una Eliminatoria.

Por lo que el 'Tigre' dejó en claro que la Bicolor no ha tenido continuidad, lo que ocasionó una eliminación directa y, como consecuencia, no pudo clasificar al Mundial 2026 organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

Es importante mencionar que durante las últimas clasificatorias, Perú empezó al mando de Juan Reynoso tras el despido de Ricardo Gareca. Luego de malos resultado, entró Jorge Fossati, quien tampoco logró sumar puntos vitales.

Para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas, Óscar Ibáñez fue el encargado de los últimos duelos, en donde se logró consumar la eliminación.

Ahora, Perú se encuentra en un recambio generacional que es comandado por Manuel Barreto, quien sigue probando jugadores en amistosos internacionales con el fin de entregar una base de futbolistas al nuevo técnico.