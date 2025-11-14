0

Rebagliati reveló que Álex Valera sufrió "bullying" en la selección peruana: "No la pasaba bien"

Diego Rebagliati fue contundente al hablar sobre el mal momento que vivió Álex Valera en la selección peruana y que pudo afectar su rendimiento en la Bicolor.

Álex Valera está en su mejor momento a nivel futbolístico tras haber recibido distintas críticas tanto en Universitario de Deportes como en la selección peruana. En medio de ello, el comentarista deportivo Diego Rebagliati no se guardó nada y criticó a aquellos que pusieron más presión aún en el delantero del actual tricampeón del fútbol peruano.

Perú consiguió un empate con Rusia en el segundo partido con Manuel Barreto como DT y el próximo reto será contra Chile, también en Rusia. Álex Valera ingresó en el segundo tiempo y demostró que tiene una nueva motivación vistiendo la camiseta de Perú. El jugador recuperó su confianza y esto fue destacado por Diego Rebagliati.

Rebagliati habla sobre el duro momento que vivió Valera en la selección

Durante el programa 'Doble punta', Diego Rebagliati sostuvo que el penal fallado en el repechaje contra Australia hizo que Álex Valera no se sienta del todo cómodo en la Videna, por lo que su rendimiento con la selección peruana se vio afectado.

"Tengo la sensación de que el 'cholo' no la pasaba bien en la selección. No la pasaba tan bien como en la 'U' y no se sentía tan bien. Ahora tiene una cosa que para el delantero es brutal, y es la confianza. El remate de Valera con Rusia es de un tipo que dice 'yo pateo a cualquier lado, y la pelota va a entrar'", indicó.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

El partido entre Perú vs Chile se estará jugando el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi de Rusia. El 'Clásico del Pacífico' comenzará a las 12:00 horas en Perú, mientras que en Chile se podrá ver desde las 14:00 horas.

