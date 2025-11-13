- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
El once que alista Manuel Barreto en Perú para el partido amistoso contra Chile
Revisa el posible once inicial de la selección peruana, comandada por Manuel Barreto, para el Clásico del Pacífico entre Perú vs. Chile.
Luego del Perú 1-1 Rusia en San Petersburgo, la selección peruana enfrentará a Chile en el Estadio Fisht de Sochi este martes 18 de noviembre. Por ello, Manuel Barreto alista un potente once inicial para llevarse el Clásico del Pacífico y obtener su primer triunfo al mando de la Blanquirroja. A continuación te brindamos las posibles alineaciones de cada combinado patrio.
Posible alineación de Perú ante Chile
Se pudo conocer recientemente que, para este compromiso, la 'Muñeca' planea mandar a Diego Romero desde el arranque con el objetivo de que el portero de Banfield cuente con minutos en el terreno de juego. Asimismo, el periodista Gustavo Peralta señaló en L1 MAX que pueden haber grandes novedades, ya que dos jugadores que no aparecieron ante los rusos serían titulares frente a la Roja.
Nos referimos a Fabio Gruber y Piero Quispe, futbolistas que juegan en el extranjero y no pudieron mostrar su clase dentro del campo. El defensor del Núremberg quiere debutar con la selección peruana, mientras que el hombre del Sydney FC quiere reencontrarse con la hinchada y retomar su mejor versión en el césped. Además, todo apunta a que el delantero titular será Álex Valera.
- Diego Romero, Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López, Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe, Maxloren Castro y Álex Valera.
El golazo de Álex Valera a Rusia habría generado que sea titular.
Posible once de Chile ante Perú
Analizar el posible once de Chile ante Perú aún es complicado porque primero jugará con Rusia, este sábado 15 de noviembre, y por ello la única alineación tentativa que se tiene es para este cotejo. Nicolás Córdova alista un cuadro titular para dar el golpe y conseguir su primer triunfo en la presente fecha FIFA.
- Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez, Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán, Agustín Arce ; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90