El once que alista Manuel Barreto en Perú para el partido amistoso contra Chile

Revisa el posible once inicial de la selección peruana, comandada por Manuel Barreto, para el Clásico del Pacífico entre Perú vs. Chile.

Francisco Esteves
Perú alista un potente once inicial para derrotar a Chile.
Perú alista un potente once inicial para derrotar a Chile. | Foto: Composición Líbero.
Luego del Perú 1-1 Rusia en San Petersburgo, la selección peruana enfrentará a Chile en el Estadio Fisht de Sochi este martes 18 de noviembre. Por ello, Manuel Barreto alista un potente once inicial para llevarse el Clásico del Pacífico y obtener su primer triunfo al mando de la Blanquirroja. A continuación te brindamos las posibles alineaciones de cada combinado patrio.

Hernán Barcos se refirió a la polémica con Carlos Zambrano por la cinta de capitán en Alianza Lima.

PUEDES VER: Hernán Barcos dejó tajante mensaje tras la polémica con Carlos Zambrano: "Error..."

Posible alineación de Perú ante Chile

Se pudo conocer recientemente que, para este compromiso, la 'Muñeca' planea mandar a Diego Romero desde el arranque con el objetivo de que el portero de Banfield cuente con minutos en el terreno de juego. Asimismo, el periodista Gustavo Peralta señaló en L1 MAX que pueden haber grandes novedades, ya que dos jugadores que no aparecieron ante los rusos serían titulares frente a la Roja.

Nos referimos a Fabio Gruber y Piero Quispe, futbolistas que juegan en el extranjero y no pudieron mostrar su clase dentro del campo. El defensor del Núremberg quiere debutar con la selección peruana, mientras que el hombre del Sydney FC quiere reencontrarse con la hinchada y retomar su mejor versión en el césped. Además, todo apunta a que el delantero titular será Álex Valera.

  • Diego Romero, Matías Lazo, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López, Martín Távara (Jesús Castillo), Erick Noriega, César Inga, Piero Quispe, Maxloren Castro y Álex Valera.
Selección peruana

El golazo de Álex Valera a Rusia habría generado que sea titular.

Posible once de Chile ante Perú

Analizar el posible once de Chile ante Perú aún es complicado porque primero jugará con Rusia, este sábado 15 de noviembre, y por ello la única alineación tentativa que se tiene es para este cotejo. Nicolás Córdova alista un cuadro titular para dar el golpe y conseguir su primer triunfo en la presente fecha FIFA.

  • Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez, Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Lautaro Millán, Agustín Arce ; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

