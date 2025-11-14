Reimond Manco lanza fuerte crítica sobre el futuro de Manuel Barreto en la selección: "Pensar que..."

En la selección peruana se está buscando un cambio de jugadores pensando en el futuro de la Bicolor, por tal motivo, ha llamado la atención la ausencia de destacados jugadores y en su lugar, están siendo llamados futbolistas del exterior o nuevos talentos. Reimond Manco analizó el futuro de Manuel Barreto en la selección si es que se buscan resultados positivos para las próximas Eliminatorias.

La paupérrima campaña de Perú en las recientes clasificatorias han hecho que se empiecen a buscar nuevos rumbos y uno de los primeros cambios que se hizo fue el ingreso de Manuel Barreto y luego siguieron las convocatorias de nuevos jugadores, tanto del extranjero como del fútbol nacional. Pensando en lo que se viene, Reimond Manco demostró su apoyo al actual DT de la Blanquirroja.

Reimond Manco muestra su apoyo a Manuel Barreto

A raíz de un comentario que realizó Jean Ferrari, el exfutbolista Reimond Manco señaló que desde la interna de la FPF se tendría en consideración la idea de mantener a Manuel Barreto como DT de la selección peruana de manera permanente.

"Yo, la verdad, creo que con todo lo que han planificado, con todas las convocatorias que han hecho y con la forma en que quiere implementar su idea de juego, no es descabellado pensar que pueda pasar por su cabeza que Barreto sea el entrenador oficial", indicó el 'exjotita'.

El primer partido bajo el mando de Manuel Barreto fue una derrota ante Chile y el último fue ante Rusia donde la selección se llevó un empate por 1-1 con gol de Álex Valera. El próximo compromiso de Perú será nuevamente con la 'Roja', pero esta vez en tierras rusas.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

El partido entre Perú vs Chile se jugará el martes 18 de noviembre desde las 12:00 p.m. en Rusia. Este partido es parte del calendario de amistosos internacionales de la fecha FIFA y ambos buscan recambios pensando en el siguiente Mundial.