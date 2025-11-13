¿Hernán Barcos es ídolo de Alianza Lima? El firme comentario de Manco sobre el 'Pirata'

¡Atención! Durante la última transmisión del programa Línea de 5, Reimond Manco se pronunció respecto a lo que viene sucediendo con Hernán Barcos y se refirió a la idolatría que sienten por él los hinchas de Alianza Lima. Por algo, el 'Pirata' es el máximo goleador extranjero en la historia del cuadro blanquiazul con 76 tantos marcados hasta el momento.

Como muchos saben, recientemente el delantero argentino estuvo en el ojo de la tormenta luego de que le quitara la banda de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido. Luego de ello el cordobés pidió disculpas, pero aún así a lo largo de la semana han estado hablando sobre él en distintos medios. Ahora fue el turno del 'Rei', quien soltó un fuerte comentario en YouTube.

"Para mí la palabra ídolo depende mucho del sentir de cada persona, de los parámetros que pone cada persona para considerar ídolo a un jugador", indicó Reimond Manco, esto luego de que Nair Aliaga dijera que el hincha de Alianza Lima lo considera ídolo y siente mucho afecto por Hernán Barcos.

Hernán Barcos se disculpó con Carlos Zambrano

"Fue un error mío. Yo estaba con la cabeza un poco caliente y se lo pedí a Carlos (Zambrano), tal vez de mala manera. Le pedí disculpas y hablé con el grupo porque no era la forma y no era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, aparte no tenía necesidad", precisó el 'Pirata' a la salida del Estadio Alejandro Villanueva.

¿Hernán Barcos renovará con Alianza Lima?

Si bien la renovación de Hernán Barcos con Alianza Lima estaba bien encaminada, e incluso se dijo que ambas partes se sentarían a conversar una vez culminen los playoffs de la Liga 1, ahora el conocido Mr. Peet confesó el motivo por el cual se vienen aplazando las negociaciones para ampliar su contrato por una temporada más. Es decir por todo el 2026.

"Hernán es un tipo muy competitivo. Para mí, es ídolo en Alianza, y el tipo quiere seguir jugando. Está perfecto que quiera seguir jugando y trascendiendo, pero sus deseos entran en conflicto con los de Alianza. Por eso, hay una dilatación en el tema de Barcos, mientras que parece que Guerrero la tiene más avanzada", indicó.