- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chile vs Canadá
- Paraguay vs Irlanda
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Alianza Lima goleó 6-0 a histórico club y está cerca de coronarse campeón del torneo peruano
¡Celebra el 'Pueblo Blanquiazul'! Alianza Lima goleó a histórico equipo peruano y está a un paso de llevar el título del torneo nacional.
Gratas noticias para el 'Pueblo blanquiazul'. Este lunes 10 de noviembre, el equipo Sub 14 de Alianza Lima goleó 6-0 a FC Killas y clasificó a las semifinales del Torneo Juvenil Femenino, de la mencionada categoría.
La gran figura del partido fue Valeri Luna, quien anotó un doblete. Nicole Gutiérrez, Mikella Guevara, Verá Balarezo y Julia Poblete también convirtieron para el conjunto victoriano.
Una importante victoria que motiva a las chicas a seguir trabajando. Alianza Lima busca consolidar a sus grandes talentos y marcar la pauta en el ámbito deportivo nacional.
Alianza Lima goleó 6-0 a FC Killas y clasificó a la semifinal del Torneo Juvenil Femenino. | FOTO: Agencia Blanquiazul.
El equipo Sub 16 de Alianza Lima también goleó
Además, en su cuenta de X, Alianza Lima informó que su quipo femenino de la categoría Sub 16 goleó 9-0 a Santos de Chilca.
Reyna Sullcaray (3), Luana Quivaqui (2), Ana Saiz (2), Sofía Lloclla y Aldana Costa anotaron los goles para el equipo femenino de Alianza Lima sub 16.
Alianza Lima se mentaliza en la final del Clausura de la Liga Femenina
Alianza Lima enfrentará este 15 de noviembre a Universitario en Matute por la vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Rafinha Marques, una de las figuras del cuadro blanquiazul, habló sobre el clásico.
"Vamos a jugar una final, no es un partido que jugamos todos los días. Va a ser muy complicado porque la 'U' es un gran equipo pero nosotras vamos a estar delante de nuestra gente y eso va a ser beneficioso", expresó Marques.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90