Alianza Lima goleó 6-0 a histórico club y está cerca de coronarse campeón del torneo peruano

Gratas noticias para el 'Pueblo blanquiazul'. Este lunes 10 de noviembre, el equipo Sub 14 de Alianza Lima goleó 6-0 a FC Killas y clasificó a las semifinales del Torneo Juvenil Femenino, de la mencionada categoría.

La gran figura del partido fue Valeri Luna, quien anotó un doblete. Nicole Gutiérrez, Mikella Guevara, Verá Balarezo y Julia Poblete también convirtieron para el conjunto victoriano.

Una importante victoria que motiva a las chicas a seguir trabajando. Alianza Lima busca consolidar a sus grandes talentos y marcar la pauta en el ámbito deportivo nacional.

Alianza Lima goleó 6-0 a FC Killas y clasificó a la semifinal del Torneo Juvenil Femenino. | FOTO: Agencia Blanquiazul.

El equipo Sub 16 de Alianza Lima también goleó

Además, en su cuenta de X, Alianza Lima informó que su quipo femenino de la categoría Sub 16 goleó 9-0 a Santos de Chilca.

Reyna Sullcaray (3), Luana Quivaqui (2), Ana Saiz (2), Sofía Lloclla y Aldana Costa anotaron los goles para el equipo femenino de Alianza Lima sub 16.

Alianza Lima se mentaliza en la final del Clausura de la Liga Femenina

Alianza Lima enfrentará este 15 de noviembre a Universitario en Matute por la vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Rafinha Marques, una de las figuras del cuadro blanquiazul, habló sobre el clásico.

"Vamos a jugar una final, no es un partido que jugamos todos los días. Va a ser muy complicado porque la 'U' es un gran equipo pero nosotras vamos a estar delante de nuestra gente y eso va a ser beneficioso", expresó Marques.