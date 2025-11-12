0
Reveló que es hincha de Universitario y ahora señalan que no llegará a Alianza Lima en el 2026

¡Sorpresivo! Futbolista sonaba en Alianza Lima para luchar el título del 2026, pero se conoció que ya no será parte del plantel de Néstor Gorosito.

Erickson Acuña
Alianza Lima y una llamativa noticia para sus hinchas.
Alianza Lima y una llamativa noticia para sus hinchas. | AFP | Composición: Líbero
El Torneo Clausura 2025 está a poco de culminar y Alianza Lima lucha por quedarse con el segundo lugar del acumulado para clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de este momento clave para los blanquiazules, se conoció que un futbolista hincha de Universitario ya no será parte del plantel blanquiazul.

Alianza Lima y una llamativa publicación en redes sociales.

Y es que el nombre de este jugador tomó ventaja para llegar a Matute y ser un elemento importante en la próxima temporada; sin embargo, lo que parecía una posibilidad terminó quedando descartado. La directiva victoriana ya se enfoca en lo que será el mercado de pases buscando conformar un plantel más competitivo.

Alianza Lima se planifica en la temporada 2026

De acuerdo al periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, el lateral de Deportivo Garcilaso, Orlando Núñez, no está en los planes de Alianza Lima para la temporada 2026. Resulta que una de las posiciones que en el club ‘íntimo’ buscan reforzar es la banda izquierda, por lo que el nombre del mencionado futbolista captó la atención.

Orlando Núñez

Informan que Orlando Núñez no estará en Alianza Lima | Foto: X-Gerson Cuba

Como era de esperarse, generó las reacciones de los hinchas en las redes sociales, quienes esperan que el plantel pueda contar con importantes elementos y así conseguir los objetivos trazados. La expectativa crece a pocas semanas del inicio del mercado de pases. 

¿Qué dijo Orlando Núñez sobre Universitario?

“Voy a decir algo que es verdad, yo soy hincha de la ‘U’, pero ahora me debo a Cienciano. Al equipo al cual represente, yo voy a matar por ese equipo, por los colores que represento. Yo soy profesional”, dijo Orlando Núñez tiempo atrás en una entrevista para 'Toca y Pasa' cuando formaba parte del 'Papá'.

Orlando Núñez: Clubes en los que jugó

  • Academia Cantolao (Perú)
  • Deportivo Binacional (Perú)
  • César Vallejo (Perú)
  • Cienciano (Perú)

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

