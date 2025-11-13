Alianza Lima va tras los pasos de ex Deportivo Llacuabamba para el 2026: "Ya hubo comunicación"

La temporada 2025 ha llegado prácticamente a su final y los clubes se preparan para el año entrante. En esa línea, Alianza Lima mostró su interés por hacerse con los servicios de un talentoso futbolista que en el pasado formó parte de Deportivo Llacuabamba. Incluso, ya se dio el primer acercamiento entre ambas partes y próximamente podría ser el primer fichaje de los blanquiazules.

PUEDES VER: Club de la Liga 1 rescindió contrato con su director técnico tras no salir campeón 2025

Según el periodista Gerson Cuba, los íntimos quieren contar con los servicios de un habilidoso jugador que esta campaña ha brillado en ADT de Tarma y con tan solo 22 años es uno de los mejores defensores centrales del fútbol peruano en la actualidad. De antemano te decimos que no se trata de D'Alessandro Montenegro, quien también suena fuerte como refuerzo en Matute.

"Alianza Lima aún mantiene el interés por Jhair Soto. Ya hubo comunicación con ADT en muestra de sondeo y podría haber oferta formal más adelante. Veremos", precisó el mencionado comunicador mediante sus redes sociales. De esta manera, el hombre que jugó en Deportivo Llacuabamba durante el 2023 podría ser el fichaje estelar de Alianza Lima.

Por otra parte, también está el tema de D'Alessandro Montenegro, lateral derecho que viene siendo sondeado por los íntimos e incluso ya comenzaron las negociaciones entre ambas partes. Sin duda alguna ambos jugadores de ADT podrían dar el golpe sobre la mesa llegando a uno de los clubes grandes que tiene el fútbol peruano.

D'Alessandro Montenegro en negociaciones con Alianza Lima

"Alianza Lima tiene negociaciones avanzadas con ADT por la compra de D'Alessandro Montenegro. Se vienen ultimando detalles por la transferencia. Si se da, se evaluará a final de año si el futbolista se incorpora al plantel 2026 o inicialmente es cedido a préstamo", indicó el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales.