0
Ecuador vs. Canadá EN DIRECTO amistoso

Club de la Liga 1 rescindió contrato con su director técnico tras no salir campeón 2025

¡Sorpresa! Pese a que no hizo una pésima campaña y está clasificado al torneo Conmebol, un director técnico de la Liga 1 no continuará en su club.

Francisco Esteves
Club de la Liga 1 rescindió contrato con su DT.
Club de la Liga 1 rescindió contrato con su DT. | Foto: Composición Líbero.
¡Inesperado! A poco de que culmine la temporada 2025, con los cupos a torneo internacional definiéndose, un importante club de la Liga 1 impactó a todos los hinchas del fútbol peruano tras anunciar la salida de su director técnico que llegó esta temporada a la institución deportiva. Recordemos que los clubes se encuentran planificando su siguiente campaña.

Universitario sorprendió con anuncio.

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León mediante su cuenta oficial de 'X', Deportivo Garcilaso decidió no contar más con su entrenador para el año entrante y esto pese a que el conjunto cusqueño se encuentra clasificado a la Copa Sudamericana 2026 de momento, ya que se ubica en la séptima casilla del Acumulado con 52 unidades y es imposible que le arrebaten dicha casilla.

En conclusión, Carlos Bustos no será más el director técnico del 'Pedacito del Cielo' y deberá buscar oficio para la siguiente temporada. "Tras una decisión adoptada de mutuo acuerdo, el comando técnico encabezado por el profesor Carlos Bustos y nuestra institución han acordado la finalización de su vínculo contractual", indicó el club.

Carlos Bustos

Carlos Bustos no va más en Garcilaso.

El ex Alianza Lima llegó a Deportivo Garcilaso a mediados de la temporada 2025 y desde entonces disputó 17 partidos como entrenador, obteniendo cifras que no fueron negativas. Desde el 11 de julio que arribó a la ciudad imperial, consiguió 6 victorias, 7 empates y apenas 4 derrotas. Por ello, fue algo sorpresiva la decisión de que no continúe más como DT.

¿Qué clubes ha dirigido Carlos Bustos?

  • Sportivo Belgrano
  • Talleres
  • Neza
  • Monarcas Morelia
  • Chivas
  • Dorados de Sinaloa
  • Atlético San Luis
  • Cafetaleros de Tapachula
  • Universidad San Martín
  • Melgar
  • Alianza Lima
  • Blooming
  • The Strongest
  • Deportivo Garcilaso

