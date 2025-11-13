Universitario presentó a una tremenda incorporación para cerrar el año: "Oficial"

Tras salir tricampeón de la Liga 1, Universitario de Deportes se prepara para luchar por el tetracampeonato nacional durante el 2026. En la espera de que lleguen los fichajes, y con los hinchas presionando para que se hagan lo mejor posible, los cremas anunciaron a una tremenda incorporación con el objetivo de cerrar bien el año.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el actual monarca del fútbol peruano decidió realizar una potente publicación que alegrará a los aficionados durante todo el mes de diciembre. Resulta los cremas empezarán a vender un artículo sumamente conocido durante esta temporada del año, al más mismo estilo que Alianza Lima.

"Adquiere el panetón oficial de los 'TricampeUnes' en todas las tiendas Tottus, Tienda Crema del Lolo Fernández y en nuestra web", precisó Universitario de Deportes, revelando que comenzará a vender el popular producto navideño durante el mes de diciembre. Todos los aficionados podrán comprarlo para pasar una Navidad acompañada del club de sus amores.

El panetón de Universitario.

De inmediato, tras el anuncio del conjunto dirigido por Jorge Fossati, los hinchas comenzaron a dejar sus comentarios y muchos fueron positivos, aunque otros se tomaron un tiempo para pedirle a los demás que comiencen a comprar este nuevo lanzamiento y así apoyen realmente a la institución de sus amores.

¿Cuál es el precio de los panetones de Universitario?

Existem dos presentaciones de este producto. La primera es el Panetón Bolsa Garra Crema 2025 que tiene un valor de 18.90 soles; mientras que el Panetón Caja de los Tricampeones 2025 cuenta con un precio de 25.00 soles y todavía se encuentra en Pre-Venta.