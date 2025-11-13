Jugador que salió tricampeón con Universitario puede dejar el club tras finalizar la temporada

Universitario de Deportes se coronó tricampeón del fútbol peruano tras ganar el Torneo Clausura 2025. Ahora, la administración crema ya está pensando en el próximo año, y un jugador importante en su plantel parece tener todo listo para salir del club en la próxima temporada 2026: nos referimos a Aamet Calderón.

Aamet Calderón está a un paso de dejar Universitario rumbo a la Liga 1 2026

Según informó el periodista especializado en el cuadro tricampeón del fútbol peruano, Calderón, tercer arquero de Universitario, dejaría el club al finalizar la temporada 2025, ya que los de Ate desean promover a una destacada figura de sus divisiones menores.

Video: L1MAX

"La 'U' tiene mucha intención de que Rodríguez, arquero de la Liga 3 y proveniente de sus divisiones menores, sea el tercer arquero el próximo año. Según Aamet Calderón, ya no seguiría, ya que esto depende de varios factores", afirmó.

Jhefferson Rodríguez, quien actualmente destaca en la Liga 3 con la reserva de Universitario de Deportes, está en los planes de la administración para que pueda subir al primer equipo y ser el tercer arquero del club en reemplazo de Calderón.

Aamet Calderón dejaría Universitario de Deportes para dar paso a Jhefferson Rodríguez, quien sería el nuevo tercer arquero del club.

Con esto, el conocido por siempre estar en los momentos cumbres de Universitario cuando se necesita las palabras de un líder, partiría del club, aunque esto aún no está decidido, indicó Gustavo Peralta.

Cabe mencionar que Aamet Calderón es un futbolista canterano del club que ascendió al equipo mayor en 2020 y en esta temporada 2025 solo tuvo participaciones en la Liga 3 jugando 4 duelos, pero que ha formado parte del tricampeonato del club en 2023, 2024 y ahora último.

A la vez y no menos importante, Jhefferson Rodríguez ha venido destacando en la tercera división del fútbol peruano, jugando 23 partidos oficiales en los que mantuvo su arco a cero en 12 ocasiones. Una buena estadística que hace que desde la administración lo deseen para promoverlo al primer equipo a los 19 años.