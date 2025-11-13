Revelan que Monterrey y Pumas buscan dar el golpe con el fichaje de 2 jugadores de la U: "Interés"

La destacada campaña de Universitario de Deportes en la Liga 1 2025 ha hecho que varias de sus figuras despierten el interés de clubes del extranjero. Ahora se conoció que dos importantes jugadores del cuadro merengue vienen siendo sondeados en el país azteca.

Clubes de la Liga MX tienen en la mira a dos futbolistas de Universitario

El periodista César Vivar reveló en el programa de YouTube 'Doble Punta' que César Inga y Jairo Concha están en la mira de poderosos equipos de la Liga MX, dentro de los que se encuentran: Monterrey y Pumas UNAM.

César Inga y Jairo Concha están siendo seguidos por clubes de México

"Del fútbol mexicano siguen a tres jugadores del fútbol peruano. Dos de Universitario y uno de Alianza Lima. Esto es confirmado, César Inga y Jairo Concha. Los siguen del mercado mexicano, clubes que son de mucho poderío económico", precisó el comunicador.

Cabe recordar que ambos futbolistas del conjunto estudiantil son piezas fundamentales en el once de Jorge Fossati, por tal motivo, diversos elencos buscan dar la sorpresa en el mercado con su posible fichaje para la próxima temporada. "Hay interés. No es solo de un solo club sino tres o cuatro interesados en estos jugadores. Uno es Monterrey, el otro es Pumas UNAM", agregó.

Números de Jairo Concha en Universitario esta temporada

'Jairoco' viene siendo titular indiscutible en el equipo crema. Tan solo este año, el mediocampista ofensivo registra 41 partidos oficiales en la Liga 1 y Copa Libertadores 2025, además de 9 dianas y 10 asistencias.

¿Cuál es el presente de César Inga con Universitario este 2025?

De otro lado, el habilidoso lateral de la 'U', César Inga tiene en su cuenta personal 36 compromisos en el plano local y el torneo Conmebol, de los cuales anotó 1 gol, y sumó un promedio de 2587 minutos con camiseta merengue.