- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿Se va de Universitario? Representante de César Inga se reunirá con club grande de Argentina
César Inga, prometedor futbolista de Universitario de Deportes, está a un paso de fichar por club grande de Argentina. Su representante, Narciso Algamis, evaluará una oferta formal en reuniones oficiales.
Universitario de Deportes tiene dentro de sus filas a un potencial jugador que podría fichar por otro club la próxima temporada de la Liga 1. Estamos hablando de César Inga, quien es habitualmente convocado a la selección peruana y tuvo un gran año con su club. Es por eso que su representante, Narciso Algamis, se reunirá con Racing Club de Argentina para evaluar una oferta formal.
PUEDES VER: ¿Se lo quita? Universitario interesado en jugador que fue sondeado por Alianza Lima: "Oferta"
César Inga a una reunión de dejar Universitario y fichar por un club grande de Argentina
A través de su programa 'Hablamos de Max', Gustavo Peralta junto a Analú Rodríguez revelaron los próximos movimientos del fútbol peruano, entre ellos el de Universitario, que se coronó tricampeón nacional en el 2025.
El periodista especializado en el cuadro merengue, Peralta, reveló que Narciso Algamis, representante de César Inga, se encuentra en Argentina realizando reuniones oficiales con dos clubes de Argentina, uno de ellos Racing Club de Gustavo Costas.
Video: L1MAX
"No ha llegado ninguna propuesta formal por Inga, podría llegar, pero todavía no. Entiendo que su representante, Narciso Algamis, está en Argentina y tendrá una reunión con Racing. No ha llegado una oferta formal, pero esta reunión servirá para ver qué pueda avanzarse", afirmó.
"No es el único club de Argentina, hay otro que se reunirá con el representante para ver las dos posibilidades en Italia", continuó. Estas afirmaciones indican que Algamis, quien representa al polifuncional futbolista, está en constante movimiento para determinar dónde fichará César Inga.
Representante de César Inga, Narciso Algamis, se reunirá con Racing Club, para evaluar un posible fichaje y oferta formal a Universitario de Deportes.
"Es decir, reuniones en los próximos días por César Inga para verificar si todo se materializa en una oferta formal. La U está esperando, no tiene prisa, desea que se quede", concluyó Gustavo Peralta.
Esto explica que Racing Club, club que lleva tiempo monitoreando las jugadas y rendimiento de Inga desde hace un buen tiempo, no sería el único equipo que quiere contar con el lateral, ya que existe otra posibilidad en Argentina y dos en Italia.
Sin embargo, es importante afirmar que aún no ha llegado una oferta formal por César Inga, por lo que no se puede hablar de una negociación oficial, sino de una conversación para ver hasta dónde pueden llegar y luego hacerla oficial y formal.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90