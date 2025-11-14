0
EN VIVO
Argentina vs. Angola por amistoso

Riveros, jugador de Universitario, reveló que equipo grande de Perú buscó ficharlo: "Apareció..."

Williams Rivero, uno de los máximos referentes de Universitario de Deportes, sorprendió al confesar que otro club de la Liga 1 buscó su fichaje un par de años atrás.

Jasmin Huaman
Riveros reveló que pudo fichar por equipo peruano de la Liga 1.
Riveros reveló que pudo fichar por equipo peruano de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero /Y uno feliz
COMPARTIR

Era el año 2023 y Universitario buscaba reforzar su plantel en busca de seguir sumando títulos en su palmarés. Fue en esta temporada cuando se anunció el fichaje de Williams Riveros, pero recién ahora es cuando se da a conocer que pudo haber firmado por uno de los rivales directos del equipo crema.

Jugador que tuvo paso por Universitario y Alianza Lima será fichaje de club campeón del fútbol peruano

PUEDES VER: ExUniversitario y Alianza Lima es nuevo fichaje de club campeón peruano: "Aseguraron"

La historia en la carrera de Riveros hubiera sido completamente diferente si hubiera fichado por otro equipo que no sea Universitario y esto no estuvo lejos de concretarse. Lo cierto es que el defensor de 32 años llegó a la 'U' para mostrar toda su jerarquía como titular y ahora es tricampeón nacional.

Riveros revela que equipo peruano pidió su fichaje

A pesar de haber recibido algunas críticas, Williams Riveros es una pieza fundamental en el plantel de Jorge Fossati. En una entrevista del programa 'Y uno feliz', el experimentado futbolista confesó que para que su llegada a Universitario se concretara, antes se cayó el fichaje de un delantero.

"Yo estaba enterado del delantero Sepúlveda. Hablo con mi agente y me dice que hay un interés grande en Universitario yo le digo de una, vamos. No le pregunté si había otra opción. Cuando yo le digo eso, a la hora, me dice que había un problema, hay un tema con el cupo de extranjero, porque hay un delantero que no llega. Entonces apareció otro club en Perú. No lo voy a decir pero es un equipo grande", indicó.

Riveros extiende su vínculo con Universitario

Williams Riveros llegó a la 'U' en el año 2023 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras del club. En 'Y uno feliz' señaló que la principal motivación para firmar con el club hasta el 2027 fue la hinchada. "En Google pongo Universitario y me sale un estadio lleno. Yo venía de jugar en Barcelona y Cerro Porteño, entonces dije voy a otro equipo grande, Universitario era ese equipo y fue mucho más. No soy de hablar mucho ni vender humo, pero a mi me sorprendió bastante. No me esperé que en cada partido el estadio se lleno con 45-50 mil personas. Es increíble", sostuvo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Perú vs. Chile: cuándo juegan, hora y canales para ver el partido amistoso

  2. Diego Rebagliati quedó rendido y elogió a futbolista de Perú tras empate ante Rusia: "Es figura"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano