Riveros, jugador de Universitario, reveló que equipo grande de Perú buscó ficharlo: "Apareció..."

Era el año 2023 y Universitario buscaba reforzar su plantel en busca de seguir sumando títulos en su palmarés. Fue en esta temporada cuando se anunció el fichaje de Williams Riveros, pero recién ahora es cuando se da a conocer que pudo haber firmado por uno de los rivales directos del equipo crema.

La historia en la carrera de Riveros hubiera sido completamente diferente si hubiera fichado por otro equipo que no sea Universitario y esto no estuvo lejos de concretarse. Lo cierto es que el defensor de 32 años llegó a la 'U' para mostrar toda su jerarquía como titular y ahora es tricampeón nacional.

Riveros revela que equipo peruano pidió su fichaje

A pesar de haber recibido algunas críticas, Williams Riveros es una pieza fundamental en el plantel de Jorge Fossati. En una entrevista del programa 'Y uno feliz', el experimentado futbolista confesó que para que su llegada a Universitario se concretara, antes se cayó el fichaje de un delantero.

"Yo estaba enterado del delantero Sepúlveda. Hablo con mi agente y me dice que hay un interés grande en Universitario yo le digo de una, vamos. No le pregunté si había otra opción. Cuando yo le digo eso, a la hora, me dice que había un problema, hay un tema con el cupo de extranjero, porque hay un delantero que no llega. Entonces apareció otro club en Perú. No lo voy a decir pero es un equipo grande", indicó.

Riveros extiende su vínculo con Universitario

Williams Riveros llegó a la 'U' en el año 2023 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras del club. En 'Y uno feliz' señaló que la principal motivación para firmar con el club hasta el 2027 fue la hinchada. "En Google pongo Universitario y me sale un estadio lleno. Yo venía de jugar en Barcelona y Cerro Porteño, entonces dije voy a otro equipo grande, Universitario era ese equipo y fue mucho más. No soy de hablar mucho ni vender humo, pero a mi me sorprendió bastante. No me esperé que en cada partido el estadio se lleno con 45-50 mil personas. Es increíble", sostuvo.