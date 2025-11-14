- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Ex Cerro Porteño que firmó con Universitario hasta 2027 destacó a los cremas: "Equipo grande"
Exjugador de Cerro Porteño de Paraguay sorprendió a los hinchas al elogiar la grandeza de Universitario a nivel sudamericano. "Me sorprendió bastante", señaló.
Universitario de Deportes emocionó a toda su hinchada tras haber obtenido el histórico tricampeonato de la Liga 1 y ahora van el busca del tetracampeonato. Con ese objetivo en mente buscan reforzar su plantel para afrontar sus próximo retos en 2026. En medio de los rumores por los fichajes, un exjugador de Cerro Porteño, contratado por la 'U' hasta 2027, destacó la grandeza del club.
PUEDES VER: Se confirmó si Octavio Rivero será flamante fichaje de Universitario el 2026: "Su destino..."
Ex Cerro Porteño firmó por Universitario hasta 2027 y destacó a los cremas
Williams Riveros se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de Universitario en los últimos años. El defensa paraguayo llegó al club en 2023 y, gracias a sus notables actuaciones, se ganó el papel de titular indiscutible, además de convertirse en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.
Durante una entrevista con el programa 'Y Uno Feliz', el zaguero crema reveló la motivación que tuvo para firmar con la 'U'. Según indicó, quedó maravillado con la hinchada y catalogó a los cremas como uno de los clubes más grandes. Asimismo, elogió el masivo apoyo que reciben de los aficionados.
Video: Y Uno Feliz - YouTube
"En Google pongo Universitario y me sale un estadio lleno. Yo venía de jugar en Barcelona y Cerro Porteño, entonces dije voy a otro equipo grande, Universitario era ese equipo y fue mucho más. No soy de hablar mucho ni vender humo, pero a mi me sorprendió bastante. No me esperé que en cada partido el estadio se lleno con 45-50 mil personas. Es increíble", expresó.
Williams Riveros y su gran rendimiento en Universitario
Durante esta temporada, Williams Riveros ha tenido un gran desempeño en el campo, siendo un jugador indiscutible en el esquema del DT Jorge Fossati. Además, el defensor de 32 años logró reponerse de un bajón de rendimiento que atravesó a mediados de año. En total, Riveros ha jugado 35 partidos con la camiseta crema en 2025, donde pese a ser defensa anotó 5 goles.
Williams Riveros se ha consolidado como uno de los defensas más destacados de Universitario.
¿Hasta cuándo tiene contrato Williams Riveros con Universitario?
De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el notable rendimiento de Williams Riveros obtuvo su recompensa, pues renovó su vínculo con Universitario hasta finales de la temporada 2027. De esta forma, los hinchas podrán seguir viendo al paraguayo comandar la zaga defensiva.
Trayectoria de Williams Riveros
- Trinidense (Paraguay)
- Flandria (Argentina)
- Temperley (Argentina)
- Delfín SC (Ecuador)
- Barcelona SC (Ecuador)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Universitario de Deportes
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90