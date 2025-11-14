Pérez Guedes no dudó en destacar a ex Mannucci que firmó con la 'U' hasta 2026: "Impresionante"

Universitario busca cerrar la temporada como invicto en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, tras consagrarse oficialmente con el tricampeonato nacional. Mientras tanto, en medio de toda la algarabía por haber sumado este nuevo título, el mediocampista Martín Pérez Guedes habló respecto a un ex Mannucci que tiene contrato con los merengues por todo el 2026.

Martín Pérez Guedes llenó de elogios a ex Mannucci que firmó por Universitario

José Rivera, es uno de los delanteros más queridos por la afición crema. El delantero ha aparecido en momentos claves para el cuadro de Jorge Fossati y sus goles dan muestra que es un atacante con cuota goleadora. Bajo ese contexto, el argentino decidió destacar su labor a lo largo de toda la temporada.

José Rivera es pieza fundamental en Universitario esta temporada/Foto: LÍBERO

"El 'Tunche' Rivera tiene una fortaleza mental impresionante. Él trabaja muchísimo en silencio, es un jugador que siempre entrena a full y va con todo. Ese esfuerzo tiene su recompensa, porque nos ha dado mucho", sostuvo Pérez Guedes.

(Video: Movistar Deportes)

De la misma manera, el exfutbolista del cuadro 'Santo' resaltó la cantidad de variantes que tiene el elenco crema, y la capacidad de cada uno de sus compañeros para reemplazar a otros cuando en momentos complicados.

"Tenemos un plantel súper bueno donde cualquiera puede jugar. Cuando hay expulsiones o lesionados, entienden el rol que tiene cada uno y pueden aportar desde el lugar que te toque ya con eso logras todo", acotó.

José Rivera tiene contrato con Universitario por toda la próxima temporada

El 'Tunche' Rivera tiene vínculo vigente con Universitario de Deportes hasta fines de 2026. En base a su buen nivel varios clubes de la Liga 1 han despertado su interés en su fichaje, sin embargo, de acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta los cremas solo lo dejarán ir a otro equipo que presente una oferta en el extranjero.