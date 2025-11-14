Pérez Guedes elogió a destacado delantero que Universitario busca firmar hasta 2028: "Jugadorazo"

Universitario de Deportes quiere cerrar el Torneo Clausura de forma invicta y ponerle broche de oro a una temporada fantástica. Mientras tanto, la directiva merengue ya inició la planificación del plantel para buscar el tetracampeonato de la Liga 1, con renovaciones y fichajes. En ese panorama, Martín Pérez Guedes sorprendió al destacar a un delantero que está cerca de firmar un largo contrato con los cremas.

El volante argentino conversó con el programa 'Al Ángulo', donde recordó la tarde de la coronación en Tarma, cuando gracias a un gol de cabeza de Álex Valera, Universitario remontó el partido ante ADT y aseguró el tricampeonato nacional.

En ese sentido, le preguntaron a Pérez Guedes por el desempeño de Valera, y no dudó en elogiar sus cualidades. Además, señaló que tiene todas las condiciones para convertirse en el delantero titular de la selección peruana de cara al nuevo proceso.

Video: Movistar Deportes

"El 'Cholo' (Álex Valera) es un animal, siempre. Ha mejorado su juego aéreo. Él sabe que puede ser el '9' de la selección, nosotros se lo decimos como equipo. Él es un jugadorazo, es completo, pelea todas, da mil diagonales, se anticipa y pelea arriba", expresó.

Universitario busca firmar a Álex Valera hasta 2028

El notable desempeño de Álex Valera no ha pasado desapercibido por los equipos del exterior, pues su nombre ha empezado a sonar en Brasil, México, entre otros. Ante esto, la dirección deportiva de Universitario busca evitar perder a su jugador más influyente y ya prepara colocar una oferta sobre la mesa para que 'Valegol' pueda extender su vínculo contractual.

"Valera tiene contrato hasta fines del 2026, Universitario le hará una propuesta para extender el contrato hasta 2028", fue la información que reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX.

Universitario busca renovar el contrato de Álex Valera por 3 años. Foto: Carlos Félix/URPI

Álex Valera y sus grandes números en Universitario

En lo que va de la temporada, Álex Valera ha logrado consolidarse como el delantero más influyente del fútbol peruano. Sus goles han sido vitales para que la 'U' pueda alzarse con el título de la Liga 1. En este 2025, ha disputado 40 partidos, donde ha marcado 17 goles y brindado 6 asistencias. Estadísticas que lo colocan como el tercer máximo goleador del torneo y el jugador más influyente del cuadro de Ate.