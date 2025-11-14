Campeón con Universitario reveló su amor por Sporting Cristal: "El más grande del Perú"

Nolberto Solano es uno de los jugadores más importantes de la última década del fútbol peruano, debido a su gran trayectoria a nivel internacional y nacional, al haber sido campeón con Universitario de Deportes en 2009. A pesar de todo esto, el actual entrenador de Pakistán fue entrevistado y reveló que jugó en el club más grande del Perú, pero no se refirió al equipo donde jugó por última vez en territorio peruano, sino a Sporting Cristal.

En la entrevista con el portal periodístico de Estados Unidos, The Athletic, Solano fue consultado sobre cómo fue llegar a Inglaterra para jugar por Newcastle en la Premier League. Su respuesta fue contundente, dejando en claro que a pesar de haber jugado en el club más grande de Perú, refiriéndose a Cristal, no había comparación.

"Cuando llegué al fútbol inglés, todo era muy nuevo para mí, pero enseguida me di cuenta de lo perfecto que era. Me encantó. El campo de entrenamiento era increíble. Había jugado en el club más grande de Perú y las instalaciones no se comparaban. Anteriormente estuve en Boca Juniors en Argentina y todo era bastante duro, pero aquí entrenábamos con el balón todo el tiempo y a mí me gusta el balón, me encanta el balón, así que era como el paraíso", manifestó en la entrevista con el medio estadounidense.

Cabe mencionar que antes de llegar al fútbol inglés, Nolberto Solano salió tricampeón con Sporting Cristal en 1994-1995-1996 y además surgió de sus canteras. Esto significa que para 'Nobby' esto no pasó desapercibido y por eso lo considera el club más importante del país.

A pesar de las fuertes declaraciones, Solano decidió retomar el fútbol peruano en 2009 y, aunque muchos pensaban que volvería al club de sus amores, decidió firmar por Universitario, club donde también se coronó campeón siendo pieza fundamental del equipo liderado por Juan Reynoso.

