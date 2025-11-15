Sporting Cristal apunta al fichaje de goleador brasileño para luchar por el título en el 2026

Sporting Cristal tiene como una de sus prioridades la elección de un flamante delantero de Brasil para armar un equipo altamente competitivo y así poder pelear por el título de la Liga 1, además de hacer historia en la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal tiene en la mira a '9' brasileño para la temporada 2026

Según pudo conocer Líbero en su edición impresa, el estratega Paulo Autuori ve con buenos ojos que la directiva pueda reforzarse con un '9' del mercado brasileño, y con ello, luchar por el puesto con el atacante Felipe Vizeu e Írven Ávila, quien posiblemente renueve contrato con el conjunto cervecero para la próxima temporada.

Al respecto, se tuvo información que dentro de las características se apunta a un futbolista que tenga olfato goleador, presencia en el área y gran capacidad para definir. Queda claro que, el cuadro bajopontino busca ser protagonista y tener más variantes de jerarquía en ofensiva.

Sporting Cristal tiene en la mira a otro '9' extranjero para la temporada 2026/Foto: X

Un dato importante es que Vizeu todavía tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la idea principal del elenco del Rímac es encontrar a un nuevo acompañante para el plano local e internacional.

Por lo pronto, el ex Remo de Brasil confía en encontrar su mejor nivel con Sporting Cristal la próxima temporada. Precisamente, este año, el atacante de 28 años disputó 7 partidos en el Torneo Clausura 2025, de los cuales marcó en 2 ocasiones y sumó un promedio de 417 minutos.

Próximo partido de Sporting Cristal:

Luego de la para por fecha FIFA, los celestes visitarán a Atlético Grau el miércoles 19 de noviembre a las 15:00 horas locales por la última fecha del Clausura en el Estadio Campeones del 36, ubicado en Sullana. El duelo irá EN VIVO por L1 MAX.