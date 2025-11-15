- Hoy:
Figura de Sporting Cristal deja picante comentario a sus rivales en los playoffs: "Nosotros..."
Sporting Cristal podría enfrentarse a Alianza Lima en la fase de playoffs, por lo que uno de sus jugadores les dejó un mensaje contundente.
Aunque todavía no se han definido cuáles son los enfrentamientos por la fase de playoffs, en Sporting Cristal saben de la importancia de estos partidos, por lo que se demuestran alertas ante los posibles rivales que les pueda tocar. Bajo ese sentido, uno de los futbolistas considerados como futuras promesas, se refirió a la etapa final del campeonato nacional.
En Alianza Lima buscan conseguir el pase de Perú 2 para clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero también es uno de los equipos que tiene que ir preparando la etapa de playoffs donde se enfrentarán a Sporting Cristal o Cusco FC.
Jugador de Sporting Cristal envía mensaje a Alianza Lima
Ian Wisdom, uno de los jugadores más aclamados por los hinchas de Sporting Cristal, señaló que en Sporting Cristal están enfocados en la preparación de los playoffs en busca de un mejor puesto en la Copa Libertadores 2026. Al destacado futbolista se le consultó si prefiere a Alianza Lima o Cusco FC como rival y su respuesta fue sencilla.
"Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, como lo mencioné la otra vez, y así vamos a seguir hasta el cupo de la Libertadores directo. No hay una preferencia (sobre enfrentar a Alianza Lima o Cusco FC), porque nosotros vamos a dar lo mejor siempre", sostuvo Ian Wisdom.
¿Cuándo juega Sporting Cristal?
Sporting Cristal estará jugando con Atlético Grau como visitante en la jornada 19 del Torneo Clausura 2025. El partido está programado para el 19 de noviembre desde las 15:00 horas. El elenco de Autuori debe salir a buscar los goles desde el primer minuto.
