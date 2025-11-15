- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Rebagliati critica fichaje de Alianza Lima que firmó por todo el 2026: "Ha puesto sobre la mesa..."
Alianza Lima cuenta con el refuerzo de un importante fichaje que servirá para mejorar el rendimiento del plantel en busca de conseguir el título nacional tras varios años de sequía.
El 2026 será un año de mucha exigencia para Alianza Lima por parte de la hinchada luego de quedar fuera de toda posibilidad de títulos con mucho tiempo de anticipación en la presente temporada. Por ello, la dirigencia tomó la decisión de renovar a importante figura para continuar con el proceso de mejor en el equipo blanquiazul.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario y dónde ver final del Clausura de la Liga Femenina?
El comentarista deportivo Diego Rebagliati fue contundente al señalar que las exigencias de Néstor Gorosito para renovar con Alianza Lima se basaron netamente en el dinero que hizo ganar al club por su participación en la Copa Sudamericana. Aún sin haber clasificado a una histórica semifinal en el torneo internacional, el equipo Íntimo salió beneficiado económicamente y esto les permitirá armar una mejor plantilla de cara al 2026.
Rebagliati apunta contra fichaje de Alianza Lima para el 2026
En el programa de 'Los Reba', Diego Rebagliati puso en duda que el contrato firmado por Néstor Gorosito pueda cumplirse si es que Alianza Lima no logra la ansiada clasificación a la Copa Libertadores de manera directa; es decir, haciéndose del puesto de Perú 2. Para ello, los blanquiazules, además de ganar, dependen de un empate o caída de Cusco FC.
"Hay técnicos que han salido campeones y los han sacado. De repente Gorosito, el súper contrato que ha firmado, en diciembre si no es Perú 2, de repente no lo cumple. Cuando Gorosito se ha sentado con Alianza en septiembre, estoy seguro que lo primero que ha puesto sobre la mesa es 'eh, se han metido 10 'palos verdes'. Yo quiero ganar como un técnico que te hizo ganar 10 'palos verdes", señaló.
(Video: Los Reba)
¿Hasta cuándo renovó Néstor Gorosito con Alianza Lima?
Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta el 2026 con el objetivo principal de conseguir el campeonato de la Liga 1 2026. Sobre ello, el técnico argentino indicó que se trabajarán en varias cosas para mejorar los resultados de locales.
"Vamos a hacer hincapié en que no nos vuelva a suceder lo de las expulsiones, hemos tenido muchísimas pero también vemos situaciones que son diferentes con otros clubes y ustedes lo ven pero nosotros somos autocríticos en forma interna", señaló.
Lo siguiente que tiene que hacer Alianza Lima para la siguiente temporada es trabajar en las renovaciones del plantel, así como en los fichajes que llegarían desde el extranjero y también del fútbol nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90