DT de Universitario dio fuerte comentario tras derrotar a Alianza en la final: "Es un..."

Universitario de Deportes Femenino logró vencer a Alianza Lima en la gran final del Torneo Clausura de la Liga Femenina y con ello se consagró campeón. Es por eso que, al término del partido, Andrés Usme, técnico de las 'Leonas', fue entrevistado y dio un firme comentario sobre el clásico.

En la conversación con Movistar Deportes, Usme fue consultado en caliente después de coronarse campeón del Clausura ante Alianza en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

"Fue digno de una final, con más dramatismo no pudo ser. Agradecer a Universitario, esto no ha terminado pero es un gran paso, especialmente por la clasificación a la Libertadores y la oportunidad de luchar por la estrella", afirmó.

"Hoy vamos a celebrar, porque uno no siempre está en estas instancias, pero con mesura, pensando que dentro de poco tenemos que jugar otros partidos por la estrella del año. Antes de empezar, dije: 'Ojalá hoy la moneda caiga de nuestro lado, podamos celebrar y alargar el torneo'", agregó.

Las palabras del técnico colombiano Andrés Usme, quien dirige a Universitario de Deportes, reflejan felicidad, pero resalta que su equipo celebrará el campeonato del Torneo Clausura con tranquilidad, ya que aún no ha asegurado el título nacional y esta victoria es solo el primer paso.

Además, dejó en claro que se siente satisfecho de haber alcanzado la Copa Libertadores 2025 y tener una gran final por disputar ante el mismo club, su máximo rival, Alianza Lima.

"Utilicemos el fútbol como medio para promover la paz en el planeta; no debemos permitir que se utilice el fútbol para incitar a la violencia. Hoy nos toca celebrar a nosotros; en la final anterior le tocó a Alianza, eso es lo que implica, es un juego", concluyó.

Por último, Usme fue claro al mencionar que busca siempre que los equipos disputen el encuentro sin violencia y abarque la paz dentro del estadio, porque al fin y al cabo es solo un partido de fútbol en donde a veces se gana y en otras se pierde.