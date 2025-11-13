La Liga 1 ya está llegando a su fin y uno de los clubes que ya confirmó su descenso a la Liga 2 es Alianza Universidad bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera. Es por eso que, desde ya, el club de Huánuco no quiere dejar nada al azar y ya tiene asegurado a su nuevo entrenador que tuvo paso por Universitario de Deportes y Alianza Lima: Estamos hablando de Juan Carlos Bazalar.

Exjugador de Alianza Lima y Universitario de Deportes es nuevo técnico de club campeón peruano

El periodista deportivo especializado en Universitario, Gustavo Peralta, informó a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) que Bazalar, exjugador crema y también con pasado en Alianza, asumirá la dirección técnica de Alianza Universidad tras descender a la Liga 2.

Juan Carlos Bazalar, quien tuvo paso por Universitario y Alianza Lima, será nuevo técnico de Alianza Universidad en la Liga 2 del 2026.

"A pesar de haberse consumado su descenso, Alianza Universidad de Huánuco ya está planificando la temporada 2026 en la Liga 2, donde buscarán regresar a la Liga 1. Por ello, ya han asegurado a Juan Carlos Bazalar como su director técnico para el próximo año", informó el comunicador.

Juan Carlos Bazalar tomará el mando del equipo de Huánuco con el objetivo de ascender a la primera división de la Liga 1 tras una mala temporada en la que consiguieron más derrotas que victorias, logrando quedar en el último puesto de la tabla acumulada con 25 puntos.

El técnico, que ya tiene experiencia ascendiendo y logrando el campeonato en la Liga 2 con Pacífico FC en 2012, dejará su club actual, Santos FC, con el cual finaliza su contrato el 31 de diciembre de 2025.

Bazalar ha tenido una trayectoria como técnico en diversos clubes peruanos, como Comerciantes FC, ADA Jaén, Los Chankas, Ecosem Pasco, ADT, Comerciantes, Carlos Stein, San Román, Deportivo Garcilaso, Pirata FC, Atlético Torino, entre otros.

Como jugador, Juan Carlos Bazalar inició su carrera en Universitario de Deportes, pero luego también jugó en el clásico rival Alianza Lima. Además, defendió los colores de Sport Boys, Melgar, Sport Ancash, Cienciano, Ciclista Lima y PAE Veria de Grecia.